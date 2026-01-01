Haven er en personlig bloggapplikasjon med åpen kildekode, bygget på Ruby on Rails for skribenter som ønsker et privat rom å dele med venner og familie, snarere enn det offentlige internettet. Det er ingen selvregistrering, ingen annonser, ingen sporere og ingen algoritmisk feed — bare personene du oppretter kontoer for kan lese innleggene dine.

Ved å selv-hoste Haven på din egen VPS holder du dine journalinnlegg, bilder og abonnentliste fullstendig under din kontroll, med en markdown-editor, innebygd RSS-leser og bildenedskalering tilpasset for lesing med lav båndbredde.