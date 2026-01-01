Installer Haven med ett klikk-installasjon.
Privat selvhostet bloggplattform for personlige dagbøker, familieoppdateringer og skriving som kun deles med folk du inviterer.
Velg en VPS-plan for Haven
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Haven
Haven er en personlig bloggapplikasjon med åpen kildekode, bygget på Ruby on Rails for skribenter som ønsker et privat rom å dele med venner og familie, snarere enn det offentlige internettet. Det er ingen selvregistrering, ingen annonser, ingen sporere og ingen algoritmisk feed — bare personene du oppretter kontoer for kan lese innleggene dine.
Ved å selv-hoste Haven på din egen VPS holder du dine journalinnlegg, bilder og abonnentliste fullstendig under din kontroll, med en markdown-editor, innebygd RSS-leser og bildenedskalering tilpasset for lesing med lav båndbredde.
Viktige funksjoner i Haven
Privat som standard
Ingen selvregistrering betyr at kun inviterte lesere kan se innleggene, bildene og kommentarene dine — ideelt for familieblogger og personlige dagbøker.
Markdown-redigerer
Skriv innlegg i markdown med direkte forhåndsvisning, innebygde bilder, video og lyd gjengitt direkte i redigeringsprogrammet.
Innebygd RSS-leser
Følg andre Haven-blogger og offentlige feeder fra ditt eget dashbord uten en separat feedleser.
Private RSS-feeder
Hver inviterte leser får en personlig autentisert RSS-URL slik at de kan abonnere i hvilken som helst feedleser uten å eksponere bloggen din offentlig.
Båndbreddevennlig
Opplastede bilder skaleres automatisk ned, og grensesnittet leveres uten JavaScript-rammeverk, slik at sidene forblir raske på trege nettverk.
Tilpassbar tematisering
Injiser tilpasset CSS og fonter direkte fra adminpanelet for å matche din personlige stil uten å forke kodebasen.
Hvorfor kjøre Haven på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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