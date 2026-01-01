dashdot er et lett, åpen kildekode serverdashbord bygget for selvhostere som ønsker en vakker oversikt over VPS-ens vitale data. I motsetning til komplette overvåkingsstabler som krever databaser, agenter og kompleks konfigurasjon, kjører dashdot som en enkelt container — distribuer den, og CPU-belastningen, RAM-bruken, lagringskapasiteten og nettverksgjennomstrømningen vises umiddelbart uten oppsett.

Det glassmorfiske grensesnittet er designet for å festes i en nettleserfane eller vises på en veggmontert skjerm. Fordi den leser systemmetrikker direkte fra verten, forblir alt på din egen infrastruktur — ingen ekstern telemetri, ingen kontoer kreves, ingen data forlater serveren din.