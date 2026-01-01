Installer dashdot med ett klikk.
Minimalistisk serverdashbord som viser sanntids CPU, RAM, lagring og nettverksstatistikk med et moderne glassmorfisk design.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med dashdot
dashdot er et lett, åpen kildekode serverdashbord bygget for selvhostere som ønsker en vakker oversikt over VPS-ens vitale data. I motsetning til komplette overvåkingsstabler som krever databaser, agenter og kompleks konfigurasjon, kjører dashdot som en enkelt container — distribuer den, og CPU-belastningen, RAM-bruken, lagringskapasiteten og nettverksgjennomstrømningen vises umiddelbart uten oppsett.
Det glassmorfiske grensesnittet er designet for å festes i en nettleserfane eller vises på en veggmontert skjerm. Fordi den leser systemmetrikker direkte fra verten, forblir alt på din egen infrastruktur — ingen ekstern telemetri, ingen kontoer kreves, ingen data forlater serveren din.
Viktige funksjoner i dashdot
Systemmetrikker i sanntid
Sanntids CPU-belastning, RAM-bruk, lagringskapasitet og nettverksgjennomstrømning oppdateres kontinuerlig slik at du alltid ser serverens nåværende tilstand på et øyeblikk.
Konfigurasjonsfri utrulling
Ingen database, ingen agenter, ingen oppsettveiviser — én container starter og serverstatistikken din vises umiddelbart uten manuell konfigurasjon.
CPU-temperaturovervåking
Maskinvarens temperatursensorer leses direkte fra verten, noe som gir deg tidlig varsel om termiske problemer før de påvirker ytelsen.
Glassmorfisk design
Brukergrensesnittet med frostet glass er bygget for å kunne festes i en nettleserfane eller vises på en dedikert skjerm som et levende serverstatuspanel.
Lett fotavtrykk
dashdot bruker minimalt med egen CPU og RAM, slik at overvåkingskostnadene ikke vesentlig påvirker ressursene den måler.
Hvorfor kjøre dashdot på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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