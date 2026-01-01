LF Edge eKuiper er et Linux Foundation Edge-prosjekt som bringer sanntids strømbehandling og regelbasert analyse til ressursbegrensede kant-enheter. Med et lite fotavtrykk på omtrent 10 MB, henter det data fra MQTT-meglere, HTTP-endepunkter, Kafka, filkilder og dusinvis av andre protokoller, og transformerer det deretter fortløpende ved hjelp av kjent SQL-syntaks eller en visuell dra-og-slipp regelredigerer.

Å drifte eKuiper selv på din egen VPS setter hele IoT-analysepipelinen under din kontroll – sensordata, forretningsregler og maskinlærings-inferens forblir på infrastruktur du eier, uten skykostnader per melding og uten oppstrøms avhengighet. Denne malen inkluderer eKuiper-motoren med det offisielle nettbaserte administrasjonsgrensesnittet for visuell strøm- og regelutforming.