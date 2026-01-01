Installer eKuiper med ett-klikks installasjon.
Lettvektig SQL- og regelmotor for sanntids strømanalyse på IoT-data ved kanten.
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Hva du kan bygge med eKuiper
LF Edge eKuiper er et Linux Foundation Edge-prosjekt som bringer sanntids strømbehandling og regelbasert analyse til ressursbegrensede kant-enheter. Med et lite fotavtrykk på omtrent 10 MB, henter det data fra MQTT-meglere, HTTP-endepunkter, Kafka, filkilder og dusinvis av andre protokoller, og transformerer det deretter fortløpende ved hjelp av kjent SQL-syntaks eller en visuell dra-og-slipp regelredigerer.
Å drifte eKuiper selv på din egen VPS setter hele IoT-analysepipelinen under din kontroll – sensordata, forretningsregler og maskinlærings-inferens forblir på infrastruktur du eier, uten skykostnader per melding og uten oppstrøms avhengighet. Denne malen inkluderer eKuiper-motoren med det offisielle nettbaserte administrasjonsgrensesnittet for visuell strøm- og regelutforming.
Viktige funksjoner i eKuiper
SQL strømprosessering
Filtrer, aggreger, slå sammen og transformer IoT-strømmer i sanntid ved å bruke ANSI SQL-syntaks i stedet for å skrive tilpasset Go- eller Java-kode.
Visuell regelbehandler
Inkludert webkonsoll lar deg bygge strømmer, regler og datapipelines via en dra-og-slipp-grafredigerer uten å røre konfigurasjonsfiler.
MQTT og Kafka nativt
Førsteklasses koblinger for MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis og InfluxDB gjør kabling av industrielle sensorer og meldingsmeglere enkelt.
ML-inferens på kanten
Bygg inn TensorFlow Lite- og ONNX-modeller direkte i SQL-spørringer for å kjøre avviksdeteksjon og klassifisering på strømmende sensordata.
Lite kantfotavtrykk
Motoren kjører på omtrent 10 MB minne, så den distribueres komfortabelt på lette VPS-planer sammen med andre applikasjoner.
Utvidbarhet for plugin
Utvid eKuiper med tilpassede Go-, Python- eller bærbare programtillegg for å legge til proprietære kilder, mottakere og SQL-funksjoner skreddersydd for din arbeidsmengde.
Hvorfor kjøre eKuiper på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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