Rull ut LibreSpeed med ett-klikks installasjon.
Selvhostet internetthastighetstest som kjører i hvilken som helst nettleser uten Flash, Java eller tilleggsprogrammer nødvendig.
Velg en VPS-plan for LibreSpeed
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med LibreSpeed
LibreSpeed er en lett, åpen kildekode HTML5 hastighetstest som måler nedlasting, opplasting, ping og jitter direkte i nettleseren. I motsetning til kommersielle hastighetstest-sider kjører den utelukkende på infrastruktur du kontrollerer, slik at du kan publisere en privat hastighetstest for teamet ditt, ISP-en din eller kundene dine uten å sende trafikk gjennom tredjeparts måleservere.
Selv-hosting av LibreSpeed på en VPS gir deg nøyaktige, repeterbare målinger mot en server du stoler på, med en resultatdatabase per test som lar deg sammenligne tilkoblingskvalitet over tid. Tester fungerer på enhver moderne stasjonær eller mobil nettleser uten installasjonstrinn og uten klientapp.
Viktige funksjoner i LibreSpeed
Installasjonsfri nettlesertest
Ren HTML5 og JavaScript — kjører i enhver moderne nettleser på datamaskin eller mobil, uten Flash, Java eller nedlasting.
Nedlasting, opplasting, ping, jitter
Rapporterer alle fire standardmålinger med konfigurerbar testvarighet og antall samtidige tilkoblinger for nøyaktige resultater.
Resultatdatabase
Innebygd SQLite- eller MySQL-backend lagrer hver testkjøring med tidsstempel, IP og ISP slik at du kan spore endringer over tid.
Tilpassbar merkevare
Rediger front-end HTML, bytt ut logoen og bruk ditt eget tema for å levere en fullt merkevaretilpasset hastighetstest for organisasjonen din.
IP- og ISP-oppslag
Valgfri ipinfo.io-integrasjon beriker hvert resultat med den besøkendes ISP, organisasjon og omtrentlige plassering.
Hvorfor kjøre LibreSpeed på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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