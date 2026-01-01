LibreSpeed er en lett, åpen kildekode HTML5 hastighetstest som måler nedlasting, opplasting, ping og jitter direkte i nettleseren. I motsetning til kommersielle hastighetstest-sider kjører den utelukkende på infrastruktur du kontrollerer, slik at du kan publisere en privat hastighetstest for teamet ditt, ISP-en din eller kundene dine uten å sende trafikk gjennom tredjeparts måleservere.

Selv-hosting av LibreSpeed på en VPS gir deg nøyaktige, repeterbare målinger mot en server du stoler på, med en resultatdatabase per test som lar deg sammenligne tilkoblingskvalitet over tid. Tester fungerer på enhver moderne stasjonær eller mobil nettleser uten installasjonstrinn og uten klientapp.