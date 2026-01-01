Installer Reactive Resume med ett-klikks installasjon.
Gratis CV-bygger med åpen kildekode som lagrer karrieredataene dine på din egen server, ikke i en tredjeparts sky.
Velg en VPS-plan for Reactive Resume
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Reactive Resume
Reactive Resume er en personvernfokusert, åpen kildekode CV-bygger som gir deg fullt eierskap over karrieredataene dine. I motsetning til SaaS CV-verktøy som lagrer informasjonen din på tredjeparts servere, betyr selvhosting på en VPS at dataene dine aldri forlater infrastrukturen din. Bygg polerte CV-er ved hjelp av 14+ profesjonelt designede maler, forhåndsvis endringer i sanntid, og eksporter pikselperfekte PDF-er – alt uten å opprette en konto på noen andres plattform.
Denne distribusjonen inkluderer alt som trengs: PostgreSQL for brukerdata, en hodeløs Chrome-gjengiver for PDF-generering og en lokal S3-kompatibel fillagring. Valgfri AI-skriveassistanse er tilgjengelig via OpenAI, Google Gemini eller Anthropic Claude hvis du oppgir en API-nøkkel.
Viktige funksjoner i Reactive Resume
14+ CV-maler
Velg mellom profesjonelt designede maler og tilpass fonter, farger og layouter for å matche din personlige stil.
Pikselperfekt PDF-eksport
Generer PDF-er via en innebygd hodeløs Chrome-gjengiver — ingen tredjepartstjeneste eller nettleserplugin er nødvendig.
Offentlige delbare lenker
Del CV-en din via en unik URL som alltid gjenspeiler dine siste endringer uten å sende filer på nytt.
AI-skrivehjelp
Forbedre CV-innhold med forslag fra OpenAI, Google Gemini eller Anthropic Claude ved å bruke din egen API-nøkkel.
To-faktor autentisering
Sikre kontoer med TOTP-basert 2FA og valgfri støtte for passnøkkel for passordfri pålogging.
Hvorfor kjøre Reactive Resume på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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