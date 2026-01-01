Reactive Resume er en personvernfokusert, åpen kildekode CV-bygger som gir deg fullt eierskap over karrieredataene dine. I motsetning til SaaS CV-verktøy som lagrer informasjonen din på tredjeparts servere, betyr selvhosting på en VPS at dataene dine aldri forlater infrastrukturen din. Bygg polerte CV-er ved hjelp av 14+ profesjonelt designede maler, forhåndsvis endringer i sanntid, og eksporter pikselperfekte PDF-er – alt uten å opprette en konto på noen andres plattform.

Denne distribusjonen inkluderer alt som trengs: PostgreSQL for brukerdata, en hodeløs Chrome-gjengiver for PDF-generering og en lokal S3-kompatibel fillagring. Valgfri AI-skriveassistanse er tilgjengelig via OpenAI, Google Gemini eller Anthropic Claude hvis du oppgir en API-nøkkel.