Opptil 69 % rabatt for Vault

Installer Vault med ett klikk.

Bransjestandard plattform for håndtering av hemmeligheter for sikker lagring, tilgang og rotasjon av sensitive legitimasjoner og sertifikater.

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Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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Installer Vault med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Vault

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Vault

HashiCorp Vault er en identitetsbasert plattform for håndtering av hemmeligheter som sentraliserer kontrollen over sensitive data — API-nøkler, databasepassord, sertifikater og tokens — på tvers av hele infrastrukturen din. I stedet for å spre legitimasjon på tvers av konfigurasjonsfiler og miljøvariabler, tilbyr Vault en enkelt, pålitelig kilde med full revisjonslogging av hver tilgangshendelse.

Vault støtter dynamiske hemmeligheter generert ved behov og automatisk tilbakekalt etter bruk, noe som dramatisk reduserer eksponeringen fra lekkede eller langlivede legitimasjoner. Selvhosting av Vault på en VPS holder hemmelighetsinfrastrukturen din fullstendig under din kontroll — ingen skyleverandør har tilgang til nøklene dine, revisjonssporene eller applikasjonene de beskytter.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Vault

Dynamiske hemmeligheter

Generer kortvarige legitimasjoner for databaser og skytjenester ved behov — automatisk tilbakekalt etter en konfigurerbar TTL, noe som eliminerer risikoen fra langvarige, lekkede hemmeligheter.

Kryptering som en tjeneste

Krypter og dekrypter applikasjonsdata via Vault API uten å administrere kryptografiske nøkler direkte, og hold sensitive data beskyttet uten endringer i lagringslaget ditt.

Fullstendig revisjonslogging

Hver lesing, skriving og sletting av hemmeligheter loggføres med fullstendige identitets- og tidsstempeldetaljer, noe som gir et uforanderlig spor for samsvarsrevisjoner og hendelsesundersøkelser.

Flere autentiseringsmetoder

Autentiser via tokens, AppRole, GitHub, AWS IAM eller Kubernetes-tjenestekontoer, og integrer Vault i dine eksisterende identitets- og distribusjons-pipelines.

Hemmelig leasing og TTLs

Hemmeligheter utstedes med levetidsverdier og kan fornyes eller tilbakekalles programmatisk, noe som gir deg finkornet livssykluskontroll over hver legitimasjon som Vault administrerer.

Hvorfor kjøre Vault på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

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