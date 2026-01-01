Installer Vault med ett klikk.
Bransjestandard plattform for håndtering av hemmeligheter for sikker lagring, tilgang og rotasjon av sensitive legitimasjoner og sertifikater.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Vault
HashiCorp Vault er en identitetsbasert plattform for håndtering av hemmeligheter som sentraliserer kontrollen over sensitive data — API-nøkler, databasepassord, sertifikater og tokens — på tvers av hele infrastrukturen din. I stedet for å spre legitimasjon på tvers av konfigurasjonsfiler og miljøvariabler, tilbyr Vault en enkelt, pålitelig kilde med full revisjonslogging av hver tilgangshendelse.
Vault støtter dynamiske hemmeligheter generert ved behov og automatisk tilbakekalt etter bruk, noe som dramatisk reduserer eksponeringen fra lekkede eller langlivede legitimasjoner. Selvhosting av Vault på en VPS holder hemmelighetsinfrastrukturen din fullstendig under din kontroll — ingen skyleverandør har tilgang til nøklene dine, revisjonssporene eller applikasjonene de beskytter.
Viktige funksjoner i Vault
Dynamiske hemmeligheter
Generer kortvarige legitimasjoner for databaser og skytjenester ved behov — automatisk tilbakekalt etter en konfigurerbar TTL, noe som eliminerer risikoen fra langvarige, lekkede hemmeligheter.
Kryptering som en tjeneste
Krypter og dekrypter applikasjonsdata via Vault API uten å administrere kryptografiske nøkler direkte, og hold sensitive data beskyttet uten endringer i lagringslaget ditt.
Fullstendig revisjonslogging
Hver lesing, skriving og sletting av hemmeligheter loggføres med fullstendige identitets- og tidsstempeldetaljer, noe som gir et uforanderlig spor for samsvarsrevisjoner og hendelsesundersøkelser.
Flere autentiseringsmetoder
Autentiser via tokens, AppRole, GitHub, AWS IAM eller Kubernetes-tjenestekontoer, og integrer Vault i dine eksisterende identitets- og distribusjons-pipelines.
Hemmelig leasing og TTLs
Hemmeligheter utstedes med levetidsverdier og kan fornyes eller tilbakekalles programmatisk, noe som gir deg finkornet livssykluskontroll over hver legitimasjon som Vault administrerer.
Hvorfor kjøre Vault på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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