HashiCorp Vault er en identitetsbasert plattform for håndtering av hemmeligheter som sentraliserer kontrollen over sensitive data — API-nøkler, databasepassord, sertifikater og tokens — på tvers av hele infrastrukturen din. I stedet for å spre legitimasjon på tvers av konfigurasjonsfiler og miljøvariabler, tilbyr Vault en enkelt, pålitelig kilde med full revisjonslogging av hver tilgangshendelse.

Vault støtter dynamiske hemmeligheter generert ved behov og automatisk tilbakekalt etter bruk, noe som dramatisk reduserer eksponeringen fra lekkede eller langlivede legitimasjoner. Selvhosting av Vault på en VPS holder hemmelighetsinfrastrukturen din fullstendig under din kontroll — ingen skyleverandør har tilgang til nøklene dine, revisjonssporene eller applikasjonene de beskytter.