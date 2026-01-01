VueTorrent er en åpen kildekode Web UI-erstatning for qBittorrent, bygget med Vue 3 og Vuetify av et aktivt fellesskap av bidragsytere. Den erstatter det utdaterte standard qBittorrent-grensesnittet med en rask, responsiv enkeltapplikasjon designet for å føles naturlig på både skrivebordslesere og mobile enheter, inkludert installasjon som en progressiv webapp.

Denne distribusjonen pakker VueTorrent med LinuxServer qBittorrent-imaget gjennom en offisielt støttet Docker-mod, slik at en enkelt container leverer både BitTorrent-motoren og det moderne grensesnittet. Selv-hosting på en VPS gir alltid-på seeding, datasenterbåndbredde og full kompatibilitet med arr-automatiseringsstakken gjennom standard qBittorrent WebAPI.