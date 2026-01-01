Installer VueTorrent med ett klikk.
Moderne Vue.js webgrensesnitt for qBittorrent med et polert, mobilklart design og rike funksjoner for torrentadministrasjon.
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Hva du kan bygge med VueTorrent
VueTorrent er en åpen kildekode Web UI-erstatning for qBittorrent, bygget med Vue 3 og Vuetify av et aktivt fellesskap av bidragsytere. Den erstatter det utdaterte standard qBittorrent-grensesnittet med en rask, responsiv enkeltapplikasjon designet for å føles naturlig på både skrivebordslesere og mobile enheter, inkludert installasjon som en progressiv webapp.
Denne distribusjonen pakker VueTorrent med LinuxServer qBittorrent-imaget gjennom en offisielt støttet Docker-mod, slik at en enkelt container leverer både BitTorrent-motoren og det moderne grensesnittet. Selv-hosting på en VPS gir alltid-på seeding, datasenterbåndbredde og full kompatibilitet med arr-automatiseringsstakken gjennom standard qBittorrent WebAPI.
Viktige funksjoner i VueTorrent
Vue 3 Web UI
Enkeltsidegrensesnitt bygget på Vue 3 og Vuetify erstatter det utdaterte standard qBittorrent-grensesnittet med jevn navigasjon og sanntidsoppdateringer.
Mobil og PWA-klar
Responsivt oppsett fungerer på telefoner og nettbrett og kan installeres som en progressiv webapp for en opplevelse som føles som en innebygd app.
Lyse og mørke temaer
Innebygde lyse og mørke temaer med konfigurerbare dashbordkolonner lar deg tilpasse hvilke torrent-egenskaper som er synlige ved første øyekast.
Hurtigtaster
Førsteklasses tastatursnarveier, inkludert flervalg, søkfokus og lukking av dialogbokser, fremskynder daglig torrentadministrasjon.
Full qBittorrent API
Bruker standard qBittorrent WebAPI, slik at Sonarr, Radarr, Lidarr og andre arr-verktøy fungerer uten ekstra konfigurasjon.
Medfølgende Backend
Leveres som en Docker-mod på toppen av LinuxServer qBittorrent, slik at en enkelt container tilbyr både torrentmotoren og det moderne brukergrensesnittet.
Hvorfor kjøre VueTorrent på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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