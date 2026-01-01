Installer Ollama med ett-klikks installasjon.
Kjør store språkmodeller med åpen kildekode på din egen VPS uten API-kostnader og med fullstendig databeskyttelse.
Velg en VPS-plan for Ollama
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Ollama
Ollama er det ledende åpen kildekode-rammeverket for å kjøre store språkmodeller lokalt, som støtter Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek og over 100 andre uten skytjenesteavhengigheter. Det håndterer modellkvantisering, GPU-akselerasjon og minneadministrasjon automatisk, og eksponerer et REST API som er kompatibelt med OpenAI-formatet slik at eksisterende verktøy og integrasjoner fungerer uten modifikasjon.
Selvhosting av Ollama på din VPS eliminerer kostnader per token, fjerner hastighetsbegrensninger og sikrer at hver ledetekst og respons forblir på din egen infrastruktur. Det er den ideelle backend for team som bygger AI-drevne applikasjoner eller alle som trenger privat, alltid-på språkmodellinferens.
Viktige funksjoner i Ollama
100+ åpne modeller
Trekk og kjør Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1 og dusinvis flere med én kommando.
OpenAI-kompatibel API
Drop-in REST API lar eksisterende verktøy, SDK-er og integrasjoner koble til Ollama uten kodeendringer.
GPU-akselerasjon
Automatisk støtte for NVIDIA CUDA og Apple Metal fremskynder inferens betydelig sammenlignet med CPU-baserte oppsett.
Multimodal support
Kjør visjonsmodeller som LLaVA for å behandle både bilder og tekst i samme samtale.
Egendefinerte modellfiler
Opprett skreddersydde modeller med systemmeldinger, temperaturinnstillinger og egendefinerte parametere ved hjelp av Modelfiles.
Hvorfor kjøre Ollama på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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