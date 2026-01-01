Ollama er det ledende åpen kildekode-rammeverket for å kjøre store språkmodeller lokalt, som støtter Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek og over 100 andre uten skytjenesteavhengigheter. Det håndterer modellkvantisering, GPU-akselerasjon og minneadministrasjon automatisk, og eksponerer et REST API som er kompatibelt med OpenAI-formatet slik at eksisterende verktøy og integrasjoner fungerer uten modifikasjon.

Selvhosting av Ollama på din VPS eliminerer kostnader per token, fjerner hastighetsbegrensninger og sikrer at hver ledetekst og respons forblir på din egen infrastruktur. Det er den ideelle backend for team som bygger AI-drevne applikasjoner eller alle som trenger privat, alltid-på språkmodellinferens.