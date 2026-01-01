Marimo er en neste-generasjons Python-notatbok som eliminerer problemene med skjult tilstand i tradisjonelle Jupyter-notatbøker. Den sporer automatisk avhengigheter mellom celler og reaktivt kjører nedstrøms celler på nytt når verdier endres, slik at notatboken din alltid gjenspeiler dataens nåværende tilstand. Notatbøker lagres som vanlige .py-filer — fullt versjonskontrollerbare, gjennomgåelige i pull-forespørsler og kjørbare som standard Python-skript eller distribuert som frittstående nettapper.

Selv-hosting av Marimo på din VPS gir teamet ditt et vedvarende, alltid-på notatbokmiljø tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser, med forhåndsinstallert SQL-støtte for spørring av databaser på samme server og token-basert autentisering for å holde analysen privat.