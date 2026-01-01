Installer Marimo med ett klikk.
Reaktiv Python-notatbok med automatisk re-kjøring av celler, SQL-støtte og git-vennlig rent Python-filformat.
Velg en VPS-plan for Marimo
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Marimo
Marimo er en neste-generasjons Python-notatbok som eliminerer problemene med skjult tilstand i tradisjonelle Jupyter-notatbøker. Den sporer automatisk avhengigheter mellom celler og reaktivt kjører nedstrøms celler på nytt når verdier endres, slik at notatboken din alltid gjenspeiler dataens nåværende tilstand. Notatbøker lagres som vanlige .py-filer — fullt versjonskontrollerbare, gjennomgåelige i pull-forespørsler og kjørbare som standard Python-skript eller distribuert som frittstående nettapper.
Selv-hosting av Marimo på din VPS gir teamet ditt et vedvarende, alltid-på notatbokmiljø tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser, med forhåndsinstallert SQL-støtte for spørring av databaser på samme server og token-basert autentisering for å holde analysen privat.
Viktige funksjoner i Marimo
Reaktiv utførelse
Celler kjøres automatisk på nytt når avhengighetene deres endres, noe som eliminerer feil med utdatert tilstand som gjør tradisjonelle notatbøker upålitelige.
Git-vennlig format
Notatbøker lagres som rene Python-filer, noe som gjør dem sammenlignbare, gjennomgåelige i PR-er og kjørbare fra kommandolinjen.
Innebygd SQL-støtte
Spør databaser og datarammer med SQL direkte i notatbøker uten ekstra biblioteker eller konfigurasjon.
Interaktive UI-elementer
Legg til skyveknapper, rullegardiner, tabeller og andre interaktive widgeter for å gjøre analysenotatbøker om til delbare nettapper.
Moderne redaktør
Autofullføring, formatering, feilutheving og en dataframe-viser gjør skriving og feilsøking av Python raskere.
Hvorfor kjøre Marimo på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.