Trip er en selvhostet minimalistisk kartsporer og reiseplanlegger som lar deg samle interessepunkter på interaktive kart og gjøre dem om til strukturerte flerdagsreiseruter. Bygget rundt et rent, distraksjonsfritt grensesnitt, fokuserer den på de to aktivitetene reisende faktisk gjentar: å markere steder verdt å besøke og sette dem sammen til turer med datoer, notater og vedlegg.

Å kjøre Trip på din egen VPS holder hvert interessepunkt, hver reiserute og hver reisefølge-lenke innenfor infrastruktur du kontrollerer. Det er ingen telemetri, ingen reklame og ingen tredjeparts-sky — dine destinasjoner og reiseplaner forlater aldri serveren din, mens OIDC-integrasjon lar deg koble Trip til et eksisterende enkeltpåloggings-oppsett når du ønsker det.