Installer Trip med ett klikk.
Minimalistisk selvhostet kartsporer og reiseplanlegger for å organisere interessesteder og flerdagsruter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Trip
Trip er en selvhostet minimalistisk kartsporer og reiseplanlegger som lar deg samle interessepunkter på interaktive kart og gjøre dem om til strukturerte flerdagsreiseruter. Bygget rundt et rent, distraksjonsfritt grensesnitt, fokuserer den på de to aktivitetene reisende faktisk gjentar: å markere steder verdt å besøke og sette dem sammen til turer med datoer, notater og vedlegg.
Å kjøre Trip på din egen VPS holder hvert interessepunkt, hver reiserute og hver reisefølge-lenke innenfor infrastruktur du kontrollerer. Det er ingen telemetri, ingen reklame og ingen tredjeparts-sky — dine destinasjoner og reiseplaner forlater aldri serveren din, mens OIDC-integrasjon lar deg koble Trip til et eksisterende enkeltpåloggings-oppsett når du ønsker det.
Viktige funksjoner i Trip
Interaktive POI-kart
Slipp, kategoriser og filtrer interessepunkter på tilpassbare kartfliser bygget på Leaflet for rask, mobilvennlig utforskning.
Reiseruter for flere dager
Grupper interessepunkter i dag-for-dag reiseplaner med notater, kostnader og vedlegg, slik at hele planen er samlet på ett sted.
Reisesamarbeid
Del reiser med reisefølge slik at alle ser den samme reiseplanen og oppdateringene uten å sjonglere chat-tråder eller regneark.
OIDC enkeltpålogging
Valgfri OpenID Connect-pålogging lar deg gjenbruke din eksisterende identitetsleverandør i stedet for å administrere en separat Trip-konto.
Personvern som standard
Ingen telemetri, sporing eller annonser — hvert sted, bilde og tur forblir på din VPS under din direkte kontroll.
Lettvekt SQLite
Enkel container støttet av SQLite med et enkelt lagringsvolum, som gjør sikkerhetskopier og migreringer til en enkel filkopi.
Hvorfor kjøre Trip på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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