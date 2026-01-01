GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) er en omfattende åpen kildekode-plattform for IT-tjenesteadministrasjon som kombinerer inventarstyring, helpdesk-billettering, sporing av programvarelisenser og endringsstyring i én enkelt nettapplikasjon. Den støtter over 70 språk og et plugin-økosystem med over 150 utvidelser, og tilpasser seg IT-operasjoner av enhver størrelse.

Selvhosting av GLPI på din VPS fjerner lisenskostnader per bruker og holder sensitive IT-infrastrukturdata under organisatorisk kontroll. Denne distribusjonen inkluderer MariaDB for pålitelig lagring. Etter distribusjon, fullfør oppsettveiviseren i nettleseren din ved å bruke databaselegitimasjonen som ble vist under distribusjonsprosessen.