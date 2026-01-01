Installer GLPI med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for IT-ressursadministrasjon og brukerstøtte for sporing av infrastruktur og håndtering av støttehenvendelser.
Velg en VPS-plan for GLPI
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med GLPI
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) er en omfattende åpen kildekode-plattform for IT-tjenesteadministrasjon som kombinerer inventarstyring, helpdesk-billettering, sporing av programvarelisenser og endringsstyring i én enkelt nettapplikasjon. Den støtter over 70 språk og et plugin-økosystem med over 150 utvidelser, og tilpasser seg IT-operasjoner av enhver størrelse.
Selvhosting av GLPI på din VPS fjerner lisenskostnader per bruker og holder sensitive IT-infrastrukturdata under organisatorisk kontroll. Denne distribusjonen inkluderer MariaDB for pålitelig lagring. Etter distribusjon, fullfør oppsettveiviseren i nettleseren din ved å bruke databaselegitimasjonen som ble vist under distribusjonsprosessen.
Viktige funksjoner i GLPI
IT-inventar
Spor servere, arbeidsstasjoner, mobile enheter, nettverksutstyr og programvarelisenser i et sentralisert inventar med automatisk oppdagelse.
Help desk billettsystem
Administrer brukerforespørsler, hendelser og endringsforespørsler med tilpassbare arbeidsflyter, SLA-sporing og e-postvarsler.
Administrasjon av programvarelisenser
Overvåk lisensbruk, spor etterlevelse og optimaliser programvarekostnader på tvers av hele organisasjonen din.
Kunnskapsbase
Dokumenter løsninger og opprett selvbetjeningsressurser slik at brukere kan løse vanlige problemer uten å opprette saker.
Plugin-markedsplass
Utvid GLPI med 150+ fellesskapsplugins som dekker integrasjoner, rapportering og spesialiserte ITSM-arbeidsflyter.
Hvorfor kjøre GLPI på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.