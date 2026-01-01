Koffan er en selvhostet handleliste-nettapplikasjon bygget for par, familier og delte husholdninger. Den synkroniseres i sanntid mellom telefoner, nettbrett og stasjonære datamaskiner over WebSockets, fungerer offline som en progressiv webapp, og organiserer produkter i egendefinerte seksjoner med fleksibel autofullføring hentet fra din egen kjøpshistorikk.

Å selvhoste Koffan på en VPS holder husholdningens handleliste på infrastruktur du kontrollerer, i stedet for en handle-SaaS. Skrevet i Go med en innebygd SQLite-database, kjører den på omtrent 2,5 MB RAM med et diskavtrykk på 16 MB, leveres med oversettelser for tretten språk, inkluderer beskyttelse mot brute-force pålogging, og eksponerer et valgfritt REST API for automatiseringer, migreringer og integrasjoner.