Installer Koffan med ett-klikks installasjon.
Ultralett selvhostet handlelisteapp for par og familier med synkronisering i sanntid, frakoblet modus og PWA-installasjon.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Koffan
Koffan er en selvhostet handleliste-nettapplikasjon bygget for par, familier og delte husholdninger. Den synkroniseres i sanntid mellom telefoner, nettbrett og stasjonære datamaskiner over WebSockets, fungerer offline som en progressiv webapp, og organiserer produkter i egendefinerte seksjoner med fleksibel autofullføring hentet fra din egen kjøpshistorikk.
Å selvhoste Koffan på en VPS holder husholdningens handleliste på infrastruktur du kontrollerer, i stedet for en handle-SaaS. Skrevet i Go med en innebygd SQLite-database, kjører den på omtrent 2,5 MB RAM med et diskavtrykk på 16 MB, leveres med oversettelser for tretten språk, inkluderer beskyttelse mot brute-force pålogging, og eksponerer et valgfritt REST API for automatiseringer, migreringer og integrasjoner.
Viktige funksjoner i Koffan
Sanntids synkronisering
WebSocket-drevne live-oppdateringer holder alle husstandsmedlemmer på samme liste når elementer legges til, krysses av eller redigeres.
Frakoblet PWA
Installer på telefonens startskjerm og fortsett å legge til eller krysse av elementer uten tilkobling — endringer synkroniseres når du er tilbake på nett.
Flere lister
Opprett separate lister per butikk eller formål med egendefinerte ikoner, og gjenbruk produktseksjoner som Meieriprodukter, Grønnsaker eller Rengjøring.
Ultralett fotavtrykk
Skrevet i Go på en SQLite-backend — rundt 16 MB på disk og 2,5 MB RAM, ideelt for selv den minste VPS-planen.
Smart autofullføring
Fuzzy-søk foreslår produkter fra din tidligere handlehistorikk og husker hvilken seksjon hver vare tilhører.
REST API-tilgang
Valgfritt API-token låser opp programmatisk tilgang for automatiseringer, integrasjoner og migrering av lister mellom instanser.
Hvorfor kjøre Koffan på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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