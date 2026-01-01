Installer Weaviate med ett klikk.
Vektordatabase med åpen kildekode for AI-applikasjoner med semantisk søk, hybridsøk og LLM-integrasjoner.
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Hva du kan bygge med Weaviate
Weaviate er en vektordatabase med åpen kildekode, designet for AI-native applikasjoner. Den lagrer dataobjekter sammen med deres vektorinnleiringer, noe som muliggjør raskt semantisk likhetssøk som går utover nøkkelordsmatching for å finne konseptuelt relatert innhold. Den støtter hybrid søk som kombinerer vektor- og nøkkelordsmetoder for optimal gjenfinningsnøyaktighet.
Selvhosting av Weaviate på en VPS gir AI-applikasjoner en dedikert vektorlagring uten kostnader per spørring og full kontroll over datalagringslokasjon. Den integreres med store LLM-leverandører inkludert OpenAI, Cohere og Hugging Face, og kobles direkte til LangChain og LlamaIndex for å bygge RAG-pipelines og semantiske søkefunksjoner.
Viktige funksjoner i Weaviate
Semantisk vektorsøk
Finn konseptuelt lignende innhold ved å bruke vektorinnleiringer i stedet for nøyaktig søkeordmatching for smartere søkeresultater.
Hybridsøk
Kombiner vektorsimilaritet og BM25 nøkkelordsøk med konfigurerbar vekting for det beste fra begge gjenfinningsmetodene.
LLM-integrasjoner
Innebygde moduler kobler Weaviate til OpenAI, Cohere og Hugging Face for automatisk generering av innebygginger og genererende spørringer.
GraphQL & REST API
Spørre etter og administrere data via et GraphQL API eller REST-endepunkter med klientbiblioteker for Python, JavaScript, Go og Java.
Multimodal støtte
Lagre og søk på tvers av tekst, bilder, lyd og videoobjekter ved å bruke den passende vektoriseringsmodulen for hver datatype.
Hvorfor kjøre Weaviate på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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