Weaviate er en vektordatabase med åpen kildekode, designet for AI-native applikasjoner. Den lagrer dataobjekter sammen med deres vektorinnleiringer, noe som muliggjør raskt semantisk likhetssøk som går utover nøkkelordsmatching for å finne konseptuelt relatert innhold. Den støtter hybrid søk som kombinerer vektor- og nøkkelordsmetoder for optimal gjenfinningsnøyaktighet.

Selvhosting av Weaviate på en VPS gir AI-applikasjoner en dedikert vektorlagring uten kostnader per spørring og full kontroll over datalagringslokasjon. Den integreres med store LLM-leverandører inkludert OpenAI, Cohere og Hugging Face, og kobles direkte til LangChain og LlamaIndex for å bygge RAG-pipelines og semantiske søkefunksjoner.