Installer Daptin med ett-klikks installasjon.
Hodeløst CMS med åpen kildekode som eksponerer enhver datamodell gjennom automatisk genererte REST- og GraphQL-API-er.
Velg en VPS-plan for Daptin
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Daptin
Daptin er en åpen kildekode backend-som-en-tjeneste som gjør enhver datamodell om til et komplett REST- og GraphQL-API, med innebygd brukerautentisering, rollebaserte tillatelser og tilstandsmaskiner. I stedet for å skrive endepunkthåndterere, definerer du entiteter og relasjoner i YAML eller JSON, og Daptin genererer det fullstendige CRUD-grensesnittet, dashbordet og OpenAPI-spesifikasjonen automatisk.
Selvhosting av Daptin på din egen VPS holder brukerdata, OAuth-legitimasjon og opplastede ressurser fullstendig under din kontroll uten gebyrer per forespørsel. Den enkeltbinære distribusjonen inkluderer innebygd støtte for SQLite, PostgreSQL og MySQL, pluss rclone-støttede lagringsadaptere for sky-synkroniserte filkolonner og integrerte markedsplasspakker for selektiv aktivering av funksjoner.
Viktige funksjoner i Daptin
Autogenererte API-er
Definer entiteter i YAML eller JSON, og Daptin eksponerer umiddelbart REST-endepunkter, et GraphQL-skjema og en OpenAPI-spesifikasjon — ingen håndteringskode er nødvendig.
Flerdatabase-backend
Kjør den samme Daptin-instansen mot SQLite for rask oppstart, eller skaler til PostgreSQL og MySQL uten å endre en eneste linje med modelldefinisjoner.
Autentisering og tillatelser
Innebygd brukeradministrasjon, OAuth2 sosial pålogging, JWT-autorisering og finkornede tillatelser per rad fjerner behovet for en separat identitetstjeneste.
Handlinger og tilstandsmaskiner
Modeller forretningsarbeidsflyter direkte i Daptin ved å bruke handlingskjeder og endelige tilstandsmaskiner, som erstatter tilpasset serverkode for typisk CRUD-orkestrering.
Synkronisering av skylagring
Aktivakolonner lagrer filer via rclone-støttede leverandører, slik at du kan synkronisere opplastinger til S3, Google Drive, Dropbox og dusinvis av andre bakendsystemer rett ut av esken.
Hvorfor kjøre Daptin på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.