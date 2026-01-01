Daptin er en åpen kildekode backend-som-en-tjeneste som gjør enhver datamodell om til et komplett REST- og GraphQL-API, med innebygd brukerautentisering, rollebaserte tillatelser og tilstandsmaskiner. I stedet for å skrive endepunkthåndterere, definerer du entiteter og relasjoner i YAML eller JSON, og Daptin genererer det fullstendige CRUD-grensesnittet, dashbordet og OpenAPI-spesifikasjonen automatisk.

Selvhosting av Daptin på din egen VPS holder brukerdata, OAuth-legitimasjon og opplastede ressurser fullstendig under din kontroll uten gebyrer per forespørsel. Den enkeltbinære distribusjonen inkluderer innebygd støtte for SQLite, PostgreSQL og MySQL, pluss rclone-støttede lagringsadaptere for sky-synkroniserte filkolonner og integrerte markedsplasspakker for selektiv aktivering av funksjoner.