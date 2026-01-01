Organizr er et selvhostet tjenestedashbord som erstatter dusinvis av nettleserbokmerker med et enkelt, fanebasert grensesnitt. I stedet for å bytte mellom flere nettleserfaner for å administrere Sonarr, Radarr, Plex og andre homelab-tjenester, laster Organizr dem alle som iFrame-faner inne i én nettside — med innebygde brukerkontoer, tilgangskontroller og gjestebegrensninger.

Med støtte for Plex, Emby og LDAP-autentisering, ubegrensede brukergrupper og Nginx auth_request-integrasjon, går Organizr utover en enkel lenkeside. Den fungerer som et lett tilgangslag for hele din selvhostede stabel, slik at du kan gi spesifikke brukere eller gjester tilgang til kun de fanene du velger.