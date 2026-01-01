Installer Organizr med ett klikks installasjon.
Organisator for HTPC- og hjemmelab-tjenester som laster alle dine selvhostede faner i et enkelt, enhetlig webgrensesnitt.
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Hva du kan bygge med Organizr
Organizr er et selvhostet tjenestedashbord som erstatter dusinvis av nettleserbokmerker med et enkelt, fanebasert grensesnitt. I stedet for å bytte mellom flere nettleserfaner for å administrere Sonarr, Radarr, Plex og andre homelab-tjenester, laster Organizr dem alle som iFrame-faner inne i én nettside — med innebygde brukerkontoer, tilgangskontroller og gjestebegrensninger.
Med støtte for Plex, Emby og LDAP-autentisering, ubegrensede brukergrupper og Nginx auth_request-integrasjon, går Organizr utover en enkel lenkeside. Den fungerer som et lett tilgangslag for hele din selvhostede stabel, slik at du kan gi spesifikke brukere eller gjester tilgang til kun de fanene du velger.
Viktige funksjoner i Organizr
Fanebasert grensesnitt
Last inn enhver selvhostet tjeneste som en iFrame-fane, som gir deg én samlet side for å administrere hele hjemmelaben din uten å bytte nettleserfaner.
Brukergrupper og tilgangskontroll
Opprett ubegrensede brukergrupper og kontroller hvilke faner hver gruppe kan se — inkludert skrivebeskyttet gjestetilgang for delte tjenester.
Multi-Auth-støtte
Autentiser brukere med Plex-, Emby-, LDAP- eller sFTP-legitimasjon i tillegg til lokale Organizr-kontoer.
Integrasjon av Nginx-autentisering
Bruk Organizr som en auth_request-leverandør for Nginx, og legg til SSO-lignende påloggingsbeskyttelse til tjenester som mangler innebygd autentisering.
Tilpassbare temaer
Full fargepalettkontroll lar deg tilpasse Organizr for å matche merkevaren din eller foretrukket mørk/lys estetikk.
Fail2ban-støtte
Innebygd Fail2ban-integrasjon beskytter din Organizr-pålogging mot brute-force-angrep med automatisk IP-blokkering.
Hvorfor kjøre Organizr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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