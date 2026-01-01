Krayin CRM er et gratis, åpen kildekode-rammeverk for kundeforholdsstyring bygget på Laravel og Vue.js. Det gir salgsteam en komplett arbeidsbenk for kundens livssyklus — fra kundeemnefangst og kvalifisering gjennom sporing av salgsprosess, tilbudsgivning og etter-salgsaktivitet — uten lisensiering per bruker eller leverandørlåsning.

Selv-hosting av Krayin på din egen VPS holder hvert kundeemne, hver kontakt, e-postutveksling og inntektstall innenfor infrastruktur du kontrollerer, og lar utviklere utvide CRM-systemet gjennom Laravel-pakker, tilpassede attributter og REST API-er for å matche måten teamet ditt faktisk selger på.