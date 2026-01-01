Installer Krayin CRM med ett klikk.
Åpen kildekode Laravel CRM for å administrere leads, kontakter, pipelines og kunderelasjoner fra start til slutt.
Velg en VPS-plan for Krayin CRM
Hver plan har alt du trenger og mer
Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.
Hva du kan bygge med Krayin CRM
Krayin CRM er et gratis, åpen kildekode-rammeverk for kundeforholdsstyring bygget på Laravel og Vue.js. Det gir salgsteam en komplett arbeidsbenk for kundens livssyklus — fra kundeemnefangst og kvalifisering gjennom sporing av salgsprosess, tilbudsgivning og etter-salgsaktivitet — uten lisensiering per bruker eller leverandørlåsning.
Selv-hosting av Krayin på din egen VPS holder hvert kundeemne, hver kontakt, e-postutveksling og inntektstall innenfor infrastruktur du kontrollerer, og lar utviklere utvide CRM-systemet gjennom Laravel-pakker, tilpassede attributter og REST API-er for å matche måten teamet ditt faktisk selger på.
Viktige funksjoner i Krayin CRM
Visuelle salgspipelines
Dra leads gjennom tilpassbare Kanban-stadier slik at selgere og ledere alltid ser avtalestatus med et øyekast.
Lead-håndtering
Fange opp leads fra nettskjemaer, tildel eiere, poengsett etter kilde og konverter kvalifiserte prospekter til kontoer og tilbud.
Egendefinerte attributter
Legg til tilpassede felt til leads, kontakter, organisasjoner og tilbud uten å røre kode, og tilpass CRM-et til salgsprosessen din.
Tilbud og produkter
Generer merkevaretilpassede tilbud fra en innebygd produktkatalog med skatte- og rabattregler, og spor dem deretter helt til de er lukket og vunnet.
E-post og aktiviteter
Loggfør samtaler, møter og e-poster på enhver oppføring, med kalendervisninger og oppfølgingspåminnelser for å holde avtaler i gang.
Nettskjemaer og API-er
Publiser innbyggbare web-skjemaer for å fange kundeemner og bruk REST API-et for å synkronisere data med din eksisterende markedsføringsstack.
Hvorfor kjøre Krayin CRM på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Anbefalt serverplassering:
Sjekker...
Lanser lokalt. Voks globalt.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.
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