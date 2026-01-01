Plex forvandler din personlige mediesamling til en polert strømmetjeneste som kan konkurrere med Netflix eller Spotify. Den henter automatisk plakater, beskrivelser, rollebesetningsdetaljer og vurderinger for filmene, TV-seriene og musikken din — og gjør råfiler om til et vakkert organisert bibliotek tilgjengelig fra enhver enhet eller lokasjon.

Å selv-hoste Plex på din egen VPS gir deg 24/7 tilgjengelighet uten å være avhengig av hjemmeinternettets oppetid, dedikert CPU for jevn transkoding av flere samtidige strømmer, og opplastingsbåndbredde av bedriftskvalitet slik at fjernaksess aldri bufres — selv med 4K-innhold.