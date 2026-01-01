Installer Plex med ett klikk.
Verdens mest populære selvhostede medieserver for strømming av filmer, TV-serier, musikk og bilder til enhver enhet.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Plex
Plex forvandler din personlige mediesamling til en polert strømmetjeneste som kan konkurrere med Netflix eller Spotify. Den henter automatisk plakater, beskrivelser, rollebesetningsdetaljer og vurderinger for filmene, TV-seriene og musikken din — og gjør råfiler om til et vakkert organisert bibliotek tilgjengelig fra enhver enhet eller lokasjon.
Å selv-hoste Plex på din egen VPS gir deg 24/7 tilgjengelighet uten å være avhengig av hjemmeinternettets oppetid, dedikert CPU for jevn transkoding av flere samtidige strømmer, og opplastingsbåndbredde av bedriftskvalitet slik at fjernaksess aldri bufres — selv med 4K-innhold.
Viktige funksjoner i Plex
Universell enhetsstøtte
Native apper for iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, smart-TVer, spillkonsoller og nettlesere sikrer at biblioteket ditt er tilgjengelig fra hver skjerm du eier.
Automatisk metadata
Plex henter automatisk plakatbilder, vurderinger, rollelisteinformasjon og beskrivelser fra TMDb, TVDb og MusicBrainz, og gjør råfiler om til en profesjonelt katalogisert samling.
Maskinvaretranskoding
Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC og AMD AMF-akselerasjon konverterer video i sanntid slik at enhver enhet kan spille av ethvert format uten bufring eller tap av kvalitet.
Direkte TV og DVR
Koble Plex med en kompatibel tuner for å ta opp sendinger over luften, og skap en personlig DVR som erstatter kabel-TV med gratis lokale kanaler og tidsforskjøvet visning.
Administrerte brukerkontoer
Opprett separate profiler for hvert familiemedlem med individuell seerhistorikk, foreldrekontroll og filtre for aldersgrense — alt administrert fra ett administrasjonspanel.
Hvorfor kjøre Plex på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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