SyncLounge er en selvhostet "se-fest"-koordinator for Plex Medieserver. Den synkroniserer avspilling på tvers av flere Plex-klienter i sanntid – når én seer pauser, pauser alle; når én spoler fremover, tar alle igjen. Hver seer strømmer fra sin egen Plex-server, slik at verten ikke trenger å dele biblioteket sitt eller bekymre seg for båndbredde – SyncLounge holder bare avspillingsklokkene synkronisert og tilbyr et chatterom for gruppen.

Selvhosting av SyncLounge på en VPS holder se-festene under din kontroll, der brukere logger inn via sine eksisterende Plex-kontoer og kobler seg til sine egne Plex-servere. Valgfri støtte for hviteliste begrenser din instans til venner, familie eller brukere av en spesifikk Plex-server.