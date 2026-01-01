Installer SyncLounge med ett klikk.
Plex felles visninger — arranger synkroniserte film- og TV-kvelder med venner og familie på tvers av flere Plex-servere.
Velg en VPS-plan for SyncLounge
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med SyncLounge
SyncLounge er en selvhostet "se-fest"-koordinator for Plex Medieserver. Den synkroniserer avspilling på tvers av flere Plex-klienter i sanntid – når én seer pauser, pauser alle; når én spoler fremover, tar alle igjen. Hver seer strømmer fra sin egen Plex-server, slik at verten ikke trenger å dele biblioteket sitt eller bekymre seg for båndbredde – SyncLounge holder bare avspillingsklokkene synkronisert og tilbyr et chatterom for gruppen.
Selvhosting av SyncLounge på en VPS holder se-festene under din kontroll, der brukere logger inn via sine eksisterende Plex-kontoer og kobler seg til sine egne Plex-servere. Valgfri støtte for hviteliste begrenser din instans til venner, familie eller brukere av en spesifikk Plex-server.
Viktige funksjoner i SyncLounge
Sanntidssynkronisering av avspilling
Handlinger for avspilling, pause, spoling og volum synkroniseres på tvers av alle deltakere i millisekunder, slik at hele rommet holder tritt.
Innebygd gruppechat
Hvert rom inkluderer et integrert chat-sidefelt slik at seere kan reagere og diskutere uten å forlate avspilleren.
Støtte for flere servere
Hver seer strømmer fra sin egen Plex-server, slik at verten ikke trenger å dele bibliotektilgang eller bruke opp opplastingsbåndbredde.
Plex enkeltpålogging
Brukere autentiserer seg med sine eksisterende Plex-kontoer — ingen separat registrering, ingen ekstra passord å huske.
Valgfri tilgangsliste
AUTH_LIST-variabelen begrenser tilgangen til spesifikke Plex-brukernavn, e-poster eller servermaskin-ID-er for private distribusjoner.
Hvorfor kjøre SyncLounge på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.