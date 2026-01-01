Fenrus er et selvhostet personlig dashbord som erstatter nettleserens nye faneblad med en fullt tilpassbar hjemmeside. Organiser lenker og applikasjoner i grupper, bruk smarte app-widgets som henter live data fra tjenester som Sonarr, Radarr og Jellyfin, og konfigurer flere søkemotorer med tastatursnarveier. Alle dine personlige apper og ofte besøkte nettsteder er tilgjengelige med et øyekast fra en enkelt, privat side.

Fordi Fenrus kjører utelukkende på din egen VPS, deles ingen av dine app-URL-er, bruksmønstre eller konfigurerte tjenester med tredjeparts dashbordtjenester. Data lagres i en lettvekts LiteDB-fil, noe som betyr at det ikke er noen ekstern database å administrere — oppsettet tar sekunder og hele konfigurasjonen er inneholdt i ett enkelt volum.