Installer Fenrus med ett-klikks installasjon.
Personlig hjemmeside og dashbord for rask tilgang til appene, nettstedene og tjenestene dine med smarte app-widgets og tilpassede søkemotorer.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Fenrus
Fenrus er et selvhostet personlig dashbord som erstatter nettleserens nye faneblad med en fullt tilpassbar hjemmeside. Organiser lenker og applikasjoner i grupper, bruk smarte app-widgets som henter live data fra tjenester som Sonarr, Radarr og Jellyfin, og konfigurer flere søkemotorer med tastatursnarveier. Alle dine personlige apper og ofte besøkte nettsteder er tilgjengelige med et øyekast fra en enkelt, privat side.
Fordi Fenrus kjører utelukkende på din egen VPS, deles ingen av dine app-URL-er, bruksmønstre eller konfigurerte tjenester med tredjeparts dashbordtjenester. Data lagres i en lettvekts LiteDB-fil, noe som betyr at det ikke er noen ekstern database å administrere — oppsettet tar sekunder og hele konfigurasjonen er inneholdt i ett enkelt volum.
Viktige funksjoner i Fenrus
Smarte app-widgeter
Koble til tjenester som Sonarr, Radarr, Jellyfin og andre for å vise sanntidsstatus, antall og aktivitetsdata direkte på dashbordflisene dine.
Tilpassede søkemotorer
Legg til hvilken som helst søkemotor med et URL-mønster og en tastatursnarvei, bytt deretter mellom Google, DuckDuckGo eller din egen Searx-instans med et enkelt tastetrykk.
Organiserte appgrupper
Organiser lenker og applikasjoner i navngitte grupper for å holde arbeidsapper, medietjenester, hjemmeautomatisering og personlige nettsteder ryddig adskilt.
Flerbrukerstøtte
Hver bruker har en uavhengig dashbordkonfigurasjon, slik at alle i husstanden eller teamet kan vedlikeholde sin egen layout og appliste.
Automatiske Faviconer
Fenrus henter automatisk favicons for lenker som ikke har et egendefinert ikon konfigurert, og holder dashbordet ditt visuelt ryddig uten manuelt arbeid.
Ingen ekstern database
All konfigurasjon lagres i én enkelt LiteDB-fil — ingen PostgreSQL eller MySQL er nødvendig, noe som gjør sikkerhetskopiering og migrering til en enkel filkopi.
Hvorfor kjøre Fenrus på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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