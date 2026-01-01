Installer ZeroNote med ett-klikks installasjon.
Enhetlig kryptert app for notater, passord, bokmerker og 2FA med nullkunnskaps klient-side AES-kryptering.
Velg en VPS-plan for ZeroNote
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med ZeroNote
ZeroNote er en selvhostet enhetlig produktivitetsapp som konsoliderer notatskriving, passordbehandling, bokmerker og tofaktorautentiseringskoder i én enkelt kryptert applikasjon. Den bruker klientbasert AES-kryptering med en nullkunnskapsarkitektur – serveren ser aldri dine ukrypterte data, kun enheten din kan dekryptere dem.
Selvhosting av ZeroNote på en VPS kombinerer fire separate verktøy til én privat, kryptert tjeneste du har full kontroll over. Offline-først SQLite-lagring sikrer at data alltid er tilgjengelig uten internettilkobling, smart automatisk merking holder elementer organisert automatisk, og valgfri P2P- eller S3-synkronisering utvider tilgjengeligheten på tvers av enheter.
Viktige funksjoner i ZeroNote
Nullkunnskapskryptering
Klientbasert AES-kryptering sikrer at notatene, passordene og 2FA-kodene dine krypteres før de forlater enheten din.
Enhetlig verktøy
Erstatt separat passordbehandler, notatapp, bokmerkebehandler og 2FA-autentisering med én selvhostet applikasjon.
Offline-først lagring
Data lagres lokalt i SQLite slik at hvelvet ditt forblir tilgjengelig selv uten en aktiv internettforbindelse.
Smart autotagging
Smarte tagger kategoriserer automatisk oppføringer basert på innholdstype og nøkkelord, og holder hvelvet ditt organisert uten manuell innsats.
P2P og S3 synk
Eventuelt synkroniser ditt krypterte hvelv på tvers av enheter ved hjelp av peer-to-peer-synkronisering eller din egen S3-kompatible lagringsbøtte.
Hvorfor kjøre ZeroNote på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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