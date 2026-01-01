ZeroNote er en selvhostet enhetlig produktivitetsapp som konsoliderer notatskriving, passordbehandling, bokmerker og tofaktorautentiseringskoder i én enkelt kryptert applikasjon. Den bruker klientbasert AES-kryptering med en nullkunnskapsarkitektur – serveren ser aldri dine ukrypterte data, kun enheten din kan dekryptere dem.

Selvhosting av ZeroNote på en VPS kombinerer fire separate verktøy til én privat, kryptert tjeneste du har full kontroll over. Offline-først SQLite-lagring sikrer at data alltid er tilgjengelig uten internettilkobling, smart automatisk merking holder elementer organisert automatisk, og valgfri P2P- eller S3-synkronisering utvider tilgjengeligheten på tvers av enheter.