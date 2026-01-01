Installer Meilisearch med ett klikk.
Søkemotor med åpen kildekode bygget i Rust som leverer skrivefeiltolerante resultater på under 50 millisekunder.
Velg en VPS-plan for Meilisearch
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Meilisearch
Meilisearch er en lynrask, åpen kildekode-søkemotor skrevet i Rust som returnerer relevante resultater på under 50 ms med innebygd toleranse for skrivefeil, fasettert filtrering og tilpassbar rangering — alt via et enkelt REST API. Den fungerer rett ut av esken med smarte standardinnstillinger, noe som gjør det enkelt å legge til kraftig søk i e-handelsbutikker, dokumentasjonssider og SaaS-applikasjoner.
Å hoste Meilisearch på din egen VPS gir deg dedikert CPU og minne for konsekvent ytelse på under 50 ms under belastning, ubegrenset dokumentindeksering til en fast pris, og full kontroll over sikkerhet og konfigurasjon uten å være avhengig av en administrert søketjeneste.
Viktige funksjoner i Meilisearch
Resultater under 50 ms
Rust-basert motor returnerer søkeresultater på under 50 millisekunder selv blant millioner av dokumenter.
Innebygd skrivefeiltoleranse
Brukere finner det de trenger selv med skrivefeil — ingen konfigurasjon nødvendig for å aktivere smart stavekontroll.
Fasettert filtrering
Kraftige filtre og fasetter lar brukere avgrense søkeresultater etter kategori, pris, tagg eller et hvilket som helst tilpasset attributt.
Enkel REST API
Omfattende SDK-er for JavaScript, Python, PHP, Go og mer gjør integrasjon enkel for enhver stack.
Sanntidsindeksering
Dokumenter er søkbare umiddelbart etter at de er lagt til, uten forsinkelser ved gjenoppbygging eller manuelle indeks-oppdateringer.
Hvorfor kjøre Meilisearch på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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