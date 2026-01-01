Meilisearch er en lynrask, åpen kildekode-søkemotor skrevet i Rust som returnerer relevante resultater på under 50 ms med innebygd toleranse for skrivefeil, fasettert filtrering og tilpassbar rangering — alt via et enkelt REST API. Den fungerer rett ut av esken med smarte standardinnstillinger, noe som gjør det enkelt å legge til kraftig søk i e-handelsbutikker, dokumentasjonssider og SaaS-applikasjoner.

Å hoste Meilisearch på din egen VPS gir deg dedikert CPU og minne for konsekvent ytelse på under 50 ms under belastning, ubegrenset dokumentindeksering til en fast pris, og full kontroll over sikkerhet og konfigurasjon uten å være avhengig av en administrert søketjeneste.