Installer Gerrit med ett klikk.
Bedriftsklar kodegjennomgangsplattform som brukes av Android, Chromium og store åpen kildekode-prosjekter over hele verden.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Gerrit
Gerrit er et åpen kildekode, nettbasert kodegjennomgangssystem bygget på toppen av Git. Hver endring sendes inn som et patch-sett — en versjonert gjennomgangsenhet — som teammedlemmer evaluerer gjennom innebygde kommentarer, stemmegodkjenninger og konfigurerbare innsendingsregler før den kan slås sammen. Opprinnelig laget hos Google og brukt av Android, Chromium og Qt, bringer Gerrit strukturert gjennomgangsdisiplin til ethvert ingeniørteam.
Selv-hosting av Gerrit på din egen VPS gir deg full kontroll over depoter, tilgangstillatelser og arbeidsflyter for kodegjennomgang. Med førstebruker-blir-admin-oppstart, finkornede tilgangsregler per prosjekt, og et plugin-økosystem med over 100 utvidelser, er det bygget for team som trenger revisjonsspor og strenge kvalitetskontroller for kode uten å stole på tredjepartsplattformer.
Viktige funksjoner i Gerrit
Patch-basert gjennomgangsarbeidsflyt
Hver kodeendring sendes inn som et versjonert patch-sett, noe som gir anmeldere en klar oversikt over hver iterasjon og hele revisjonshistorikken.
Finkornete tillatelser
Definer tilgangsregler per prosjekt, per gren og per handling for enkeltpersoner og grupper, inkludert force-push og innsendingsrettigheter.
Inline kodekommentering
Legg igjen kommentarer på spesifikke kodelinjer og svar direkte, slik at diskusjoner om gjennomgang er direkte knyttet til koden de refererer til.
CI/CD-integrasjon
Utløs Jenkins, Zuul, eller et hvilket som helst CI-system automatisk ved nye patch-sett via webhooks og det innebygde Events Stream API-et.
Plugin-økosystem
Utvid Gerrit med over 100 fellesskapsplugins for LDAP-autentisering, målinger, varsler og tilpassede gjennomgangsflyter.
Håndtering av flere repositorier
Administrer og gjennomgå endringer på tvers av flere git-repositorier fra én enkelt instans med enhetlig tilgangskontroll og revisjonslogger.
Hvorfor kjøre Gerrit på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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