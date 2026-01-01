Gerrit er et åpen kildekode, nettbasert kodegjennomgangssystem bygget på toppen av Git. Hver endring sendes inn som et patch-sett — en versjonert gjennomgangsenhet — som teammedlemmer evaluerer gjennom innebygde kommentarer, stemmegodkjenninger og konfigurerbare innsendingsregler før den kan slås sammen. Opprinnelig laget hos Google og brukt av Android, Chromium og Qt, bringer Gerrit strukturert gjennomgangsdisiplin til ethvert ingeniørteam.

Selv-hosting av Gerrit på din egen VPS gir deg full kontroll over depoter, tilgangstillatelser og arbeidsflyter for kodegjennomgang. Med førstebruker-blir-admin-oppstart, finkornede tilgangsregler per prosjekt, og et plugin-økosystem med over 100 utvidelser, er det bygget for team som trenger revisjonsspor og strenge kvalitetskontroller for kode uten å stole på tredjepartsplattformer.