Deluge er en funksjonsrik, lettvekts BitTorrent-klient bygget på libtorrent-biblioteket, som tilbyr alle essensielle funksjoner for torrentadministrasjon gjennom et rent nettleserbasert grensesnitt. Den støtter protokollkryptering, DHT, peer-utveksling, proxy-ruting, hastighetskontroller og et plugin-økosystem — noe som gjør den til et pålitelig valg for både uformell nedlasting og avanserte medieautomatiseringsløsninger.

Å distribuere Deluge på en VPS gir dedikert båndbredde for kontinuerlig seeding og nedlasting uten å forbruke hjemmeinternettforbindelsen eller datatakene dine. Det alltid-på-miljøet opprettholder sunne forhold på private trackere, integreres sømløst med automatiseringsverktøy som Sonarr og Radarr, og holder torrentaktiviteten din isolert på dedikert infrastruktur med en statisk IP-adresse.