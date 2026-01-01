Installer Imaginary med ett-klikks installasjon.
Rask, skalerbar HTTP-mikrotjeneste for høyytelses bildebehandling drevet av libvips.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Imaginary
Imaginary er en åpen kildekode HTTP mikrotjeneste skrevet i Go som utfører høyytelses operasjoner for bildebehandling, som endre størrelse, beskjære, rotere, vannmerke, formatkonvertering og smart beskjæring. Støttet av libvips, behandler den bilder flere ganger raskere enn ImageMagick eller GraphicsMagick, samtidig som den bruker betydelig mindre minne.
Selv-hosting av Imaginary på din VPS gir deg en privat, lav-latens tjeneste for bildebehandling for dine egne nettsteder, mobilapper og pipelines, uten gebyrer per forespørsel og uten eksponering av tredjepartsdata. Den er klar til å integreres via et enkelt HTTP API og støtter autorisering med API-nøkkel, URL-signering, struping og CORS for sikker offentlig eksponering.
Viktige funksjoner i Imaginary
libvips ytelse
Behandle JPEG-, PNG-, WEBP-, HEIF- og TIFF-bilder opptil 8 ganger raskere enn ImageMagick med et lavt minneforbruk.
Avanserte bildeoperasjoner
Endre størrelse, beskjær, smart-beskjær, roter, zoom, vannmerke, uskarphet og konverter formater via et enkelt HTTP-endepunkt per operasjon.
Pipeline-transformasjoner
Kombiner flere uavhengige bildetransformasjoner i én HTTP-forespørsel for å gjengi avledninger uten ekstra rundturer.
API-nøkkel og URL-signering
Beskytt tjenesten med API-nøkkelautorisering og HMAC URL-signaturer for å forhindre misbruk når den eksponeres for offentlige klienter.
Begrensning av samtidig utførelse
Innebygd HTTP-begrenser begrenser samtidige forespørsler per sekund for å holde tjenesten responsiv under høy trafikk.
Eksterne URL-kilder
Hent og behandle bilder direkte fra eksterne HTTP-kilder eller en montert lokal katalog ved hjelp av spørreparametere.
Hvorfor kjøre Imaginary på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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