Imaginary er en åpen kildekode HTTP mikrotjeneste skrevet i Go som utfører høyytelses operasjoner for bildebehandling, som endre størrelse, beskjære, rotere, vannmerke, formatkonvertering og smart beskjæring. Støttet av libvips, behandler den bilder flere ganger raskere enn ImageMagick eller GraphicsMagick, samtidig som den bruker betydelig mindre minne.

Selv-hosting av Imaginary på din VPS gir deg en privat, lav-latens tjeneste for bildebehandling for dine egne nettsteder, mobilapper og pipelines, uten gebyrer per forespørsel og uten eksponering av tredjepartsdata. Den er klar til å integreres via et enkelt HTTP API og støtter autorisering med API-nøkkel, URL-signering, struping og CORS for sikker offentlig eksponering.