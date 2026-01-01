Installer Element med ett klikk.
Sikker Matrix-basert meldingsklient med ende-til-ende-kryptering for team og fellesskap som eier sine data.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Element
Element er en meldings- og samarbeidsplattform med åpen kildekode, bygget på Matrix-protokollen. Den tilbyr ende-til-ende-kryptert meldingsutveksling, tale- og videosamtaler, og fildeling som standard, med muligheten til å koble til enhver Matrix-hjemmeserver — inkludert selvhostede Synapse-instanser eller offentlige servere som matrix.org.
Selvhosting av Element på din VPS holder meldingsinfrastrukturen din under din kontroll. Du kan konfigurere føderasjonsinnstillinger, håndheve sikkerhetspolicyer, integrere med din egen Matrix-hjemmeserver, og sikre at sensitive forretningskommunikasjoner aldri passerer gjennom tredjeparts skyinfrastruktur.
Viktige funksjoner i Element
Ende-til-ende-kryptering
Alle meldinger er kryptert som standard ved hjelp av Matrix Olm/Megolm-protokollen, som sikrer at kun de tiltenkte deltakerne kan lese samtaler.
Åpent Matrisenettverk
Koble til hvilken som helst Matrix-hjemmeserver og kommuniser på tvers av forskjellige Matrix-kompatible klienter, noe som muliggjør føderasjon uten plattformlåsing.
Kryssplattform synkronisering
Synkronisert meldingshistorikk på tvers av web, desktop, iOS og Android sikrer at samtaler er tilgjengelige på alle enheter i sanntid.
Stemme- og videosamtaler
Innebygd kryptert tale- og videosamtale med skjermdeling støtter sanntidssamarbeid uten å forlate meldingsgrensesnittet.
Brointegrasjoner
Broer kobler Element til Slack, IRC, Telegram og andre meldingsplattformer, og konsoliderer kommunikasjon til ett enkelt grensesnitt.
Hvorfor kjøre Element på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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