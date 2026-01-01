Element er en meldings- og samarbeidsplattform med åpen kildekode, bygget på Matrix-protokollen. Den tilbyr ende-til-ende-kryptert meldingsutveksling, tale- og videosamtaler, og fildeling som standard, med muligheten til å koble til enhver Matrix-hjemmeserver — inkludert selvhostede Synapse-instanser eller offentlige servere som matrix.org.

Selvhosting av Element på din VPS holder meldingsinfrastrukturen din under din kontroll. Du kan konfigurere føderasjonsinnstillinger, håndheve sikkerhetspolicyer, integrere med din egen Matrix-hjemmeserver, og sikre at sensitive forretningskommunikasjoner aldri passerer gjennom tredjeparts skyinfrastruktur.