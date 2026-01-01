CitrineOS er et åpen kildekode ladestasjonsstyringssystem (CSMS) fra LF Energy, bygget rundt OCPP 2.0.1-protokollen, med bakoverkompatibilitet for OCPP 1.6. Serveren ruter WebSocket-meldinger fra elbilladere, lagrer transaksjoner og konfigurasjon i PostgreSQL med PostGIS, og eksponerer REST- og GraphQL-API-er gjennom et Hasura-lag for operatørintegrasjoner.

Selvhosting av CitrineOS på din VPS holder stasjonstelemetri, førerautorisasjoner og transaksjonshistorikk under din egen kontroll i stedet for en leverandørsky. Hasura GraphQL-konsollen lar deg spørre og administrere ladestasjonsdata direkte i nettleseren, mens OCPP WebSocket-porter forblir åpne for at ladere skal koble til.