Installer CitrineOS med ett klikk.
Åpen kildekode OCPP 2.0.1 styringssystem for ladestasjoner for operatører av ladenettverk for elbiler.
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Hva du kan bygge med CitrineOS
CitrineOS er et åpen kildekode ladestasjonsstyringssystem (CSMS) fra LF Energy, bygget rundt OCPP 2.0.1-protokollen, med bakoverkompatibilitet for OCPP 1.6. Serveren ruter WebSocket-meldinger fra elbilladere, lagrer transaksjoner og konfigurasjon i PostgreSQL med PostGIS, og eksponerer REST- og GraphQL-API-er gjennom et Hasura-lag for operatørintegrasjoner.
Selvhosting av CitrineOS på din VPS holder stasjonstelemetri, førerautorisasjoner og transaksjonshistorikk under din egen kontroll i stedet for en leverandørsky. Hasura GraphQL-konsollen lar deg spørre og administrere ladestasjonsdata direkte i nettleseren, mens OCPP WebSocket-porter forblir åpne for at ladere skal koble til.
Viktige funksjoner i CitrineOS
OCPP 2.0.1 native
Implementerer den nyeste Open Charge Point-protokollen med sertifiserte kjerne- og avanserte sikkerhetsprofiler, i tillegg til bakoverkompatibilitet for OCPP 1.6-stasjoner.
GraphQL-datakonsoll
Hasura autogenererer en typet GraphQL API og konsoll over CitrineOS-skjemaet, som muliggjør sanntidsspørringer på sesjoner, måleverdier og stasjonsstatus.
Modulær meldingsruter
Dekoratør-drevet modulsystem ruter OCPP-meldinger via RabbitMQ, slik at autorisasjons-, transaksjons- og rapporteringsmoduler skalerer uavhengig av WebSocket-laget.
GraphQL datatilgang
Hasura autogenererer en typet GraphQL API over CitrineOS PostgreSQL-skjemaet, som eksponerer sanntidsabonnementer for sesjoner, målerverdier og stasjonsstatus.
S3-kompatibel lagring
Innebygd MinIO-instans lagrer fastvarebilder, stasjonslogger og sertifikatpakker via standard S3 API, klar til å byttes ut med AWS S3 eller GCS senere.
Hvorfor kjøre CitrineOS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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