ToolJet er en åpen kildekode lavkodeplattform som gir team en visuell dra-og-slipp-bygger for å lage interne verktøy, administrasjonspaneler og CRUD-applikasjoner på en brøkdel av den vanlige utviklingstiden. Med over 40 innebygde UI-komponenter og native koblinger for over 50 tjenester — inkludert PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API-er, Google Sheets og Stripe — kan team bygge datadrevne applikasjoner uten å skrive omfattende frontend-kode.

Selvhosting av ToolJet på din egen VPS holder interne verktøykonfigurasjoner, datakildelegitimasjon og forretningslogikk fullstendig innenfor din infrastruktur. Ingen pris per bruker, ingen bruksbegrensninger og ingen tredjeparts tilgang til dine driftsdata.