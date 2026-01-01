Installer ToolJet med ett klikk.
Åpen kildekode lavkodeplattform for å bygge og distribuere interne verktøy, dashbord og administrasjonspaneler med over 50 datakildeintegrasjoner.
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Hva du kan bygge med ToolJet
ToolJet er en åpen kildekode lavkodeplattform som gir team en visuell dra-og-slipp-bygger for å lage interne verktøy, administrasjonspaneler og CRUD-applikasjoner på en brøkdel av den vanlige utviklingstiden. Med over 40 innebygde UI-komponenter og native koblinger for over 50 tjenester — inkludert PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API-er, Google Sheets og Stripe — kan team bygge datadrevne applikasjoner uten å skrive omfattende frontend-kode.
Selvhosting av ToolJet på din egen VPS holder interne verktøykonfigurasjoner, datakildelegitimasjon og forretningslogikk fullstendig innenfor din infrastruktur. Ingen pris per bruker, ingen bruksbegrensninger og ingen tredjeparts tilgang til dine driftsdata.
Viktige funksjoner i ToolJet
50+ Datakildekoblinger
Koble til databaser, REST API-er, GraphQL-endepunkter og SaaS-verktøy, inkludert Google Sheets, Stripe og Salesforce, uten å skrive tilpasset integrasjonskode.
Visuell Dra-og-slipp-bygger
Lag UI-oppsett fra 40+ forhåndsbygde komponenter — tabeller, skjemaer, diagrammer, modaler — uten å skrive HTML eller CSS, og koble dem direkte til dataforespørsler.
JavaScript & Python-logikk
Legg til datatransformasjoner og forretningslogikk direkte i spørringer ved å bruke JavaScript eller Python, slik at superbrukere har full kontroll uten å forlate plattformen.
Rollebasert tilgangskontroll
Definer detaljerte tillatelser per applikasjon og arbeidsområde slik at hvert teammedlem kun får tilgang til verktøyene og dataene som er relevante for deres rolle.
Git-synk
Versjonskontroll av applikasjonsdefinisjoner ved å synkronisere til et Git-repositorium, som muliggjør kodegjennomganger, revisjoner og tilbakerullinger for kritiske interne verktøy.
Hvorfor kjøre ToolJet på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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