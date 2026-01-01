Paisa er en selvhostet personlig økonomisporer bygget på dobbelt bokføring. Det gir deg et presist og komplett bilde av økonomien din – eiendeler, gjeld, inntekter, utgifter og nettoformue – som spores ved hjelp av journalfiler i ren tekst som du eier fullt ut. I motsetning til skybaserte økonomiapper, forblir alle dataene dine på din egen server uten abonnementsavgifter og uten at en tredjepart får tilgang til dine økonomiske poster.

Webgrensesnittet omdanner bokføringsjournalen din til interaktive dashbord: utgiftsfordelinger etter kategori, aktivafordelingsdiagrammer, prognoser for pensjonsmål og sporing av investeringsavkastning for verdipapirfond og aksjer. Flervalutastøtte håndterer finanser spredt over forskjellige land eller aktivaklasser.