Installer Paisa med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode-basert verktøy for personlig økonomi med dobbelt bokholderi for fullstendig oversikt over eiendeler, utgifter og nettoformue.
Velg en VPS-plan for Paisa
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Paisa
Paisa er en selvhostet personlig økonomisporer bygget på dobbelt bokføring. Det gir deg et presist og komplett bilde av økonomien din – eiendeler, gjeld, inntekter, utgifter og nettoformue – som spores ved hjelp av journalfiler i ren tekst som du eier fullt ut. I motsetning til skybaserte økonomiapper, forblir alle dataene dine på din egen server uten abonnementsavgifter og uten at en tredjepart får tilgang til dine økonomiske poster.
Webgrensesnittet omdanner bokføringsjournalen din til interaktive dashbord: utgiftsfordelinger etter kategori, aktivafordelingsdiagrammer, prognoser for pensjonsmål og sporing av investeringsavkastning for verdipapirfond og aksjer. Flervalutastøtte håndterer finanser spredt over forskjellige land eller aktivaklasser.
Viktige funksjoner i Paisa
Dobbelt bokholderi
Hver transaksjon registreres med matchende debet- og kreditposter, noe som gir deg matematisk presis sporing som fanger opp feil automatisk.
Nettoverdi-dashbord
En enkelt oversikt samler alle eiendeler og forpliktelser over tid, og viser hvordan din samlede økonomiske posisjon endrer seg måned for måned.
Sporing av investeringsavkastning
Spor ytelsen til aksjefond og aksjer med XIRR-beregninger slik at du alltid vet den faktiske årlige avkastningen på hver beholdning.
Budsjett mot faktisk analyse
Sammenlign planlagt forbruk med faktiske utgifter etter kategori for å identifisere hvor pengene dine faktisk går, sammenlignet med hvor du planla å bruke dem.
Tekstdatafiler
Alle finansielle data lagres i menneskelesbare journalfiler som du kan redigere, versjonskontrollere og sikkerhetskopiere uavhengig av applikasjonen.
Hvorfor kjøre Paisa på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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