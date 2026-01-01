Installer Qdrant med ett klikk.
Høyytelses åpen kildekode vektordatabase for semantisk søk, anbefalinger og AI-drevne applikasjoner.
Velg en VPS-plan for Qdrant
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Qdrant
Qdrant er en produksjonsklar åpen kildekode-vektorlikhetssøkemotor bygget spesifikt for AI- og maskinlæringsarbeidsbelastninger. Den lagrer høydimensjonale vektorer sammen med rik nyttelastmetadata og utfører nærmeste-nabo-spørringer på under et millisekund ved bruk av HNSW-indeksering, flere avstandsmetrikker og avansert filtrering – alt tilgjengelig via REST- og gRPC-API-er.
Selvhosting av Qdrant på en VPS gir deg full kontroll over minnetildeling, indekseringskonfigurasjon og dataresidens uten pris per spørring eller tilkoblingsgrenser som finnes i administrerte vektordatabasetjenester, noe som gjør den ideell for AI-startups og team som skalerer semantisk søk eller RAG-pipelines.
Viktige funksjoner i Qdrant
Sub-millisekundsøk
HNSW-indeksering leverer nærmest øyeblikkelige nærmeste nabo-spørringer på tvers av millioner av vektorer, og holder AI-applikasjoner responsive i enhver skala.
Nyttelastfiltrering
Filtrer søkeresultater etter vilkårlige metadatafelt ved spørringstidspunktet, ved å kombinere vektorsimilaritet med strukturerte betingelser i én enkelt forespørsel.
Flere avstandsmetrikker
Velg Cosinus-, Euklidisk- eller prikkproduktavstand for å matche innbyggingsmodellen som brukes av applikasjonen din, uten å reindeksere data.
REST- og gRPC-API-er
Integrer Qdrant i ethvert språk eller rammeverk ved å bruke OpenAPI REST-grensesnittet eller det høykapasitets gRPC API-et for latenssensitive arbeidsbelastninger.
Kvantiseringsstøtte
Skalar- og produktkvantisering reduserer minneforbruket betydelig, slik at du kan indeksere større datasett på den samme maskinvaren uten kvalitetstap.
Hvorfor kjøre Qdrant på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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