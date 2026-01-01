Qdrant er en produksjonsklar åpen kildekode-vektorlikhetssøkemotor bygget spesifikt for AI- og maskinlæringsarbeidsbelastninger. Den lagrer høydimensjonale vektorer sammen med rik nyttelastmetadata og utfører nærmeste-nabo-spørringer på under et millisekund ved bruk av HNSW-indeksering, flere avstandsmetrikker og avansert filtrering – alt tilgjengelig via REST- og gRPC-API-er.

Selvhosting av Qdrant på en VPS gir deg full kontroll over minnetildeling, indekseringskonfigurasjon og dataresidens uten pris per spørring eller tilkoblingsgrenser som finnes i administrerte vektordatabasetjenester, noe som gjør den ideell for AI-startups og team som skalerer semantisk søk eller RAG-pipelines.