Rull ut Apprise API med ett klikk.
Enhetlig REST-varslingsgateway som sender varsler til over 120 tjenester inkludert Slack, Discord, e-post og mobilpush.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Apprise API
Apprise API er en lett REST-mikrotjeneste som omslutter Apprise Notification Library, og som gir enhver applikasjon et enkelt endepunkt for å nå over 120 varslingsplattformer samtidig. I stedet for å vedlikeholde separate integrasjoner for Slack, Discord, PagerDuty, e-post og mobil push i hver tjeneste du driver, konfigurerer du destinasjoner én gang i Apprise API og ruter varsler til dem alle gjennom et enkelt HTTP-kall.
Selv-hosting av Apprise API holder varslingsrutinglogikk og eventuelle sensitive webhook-tokens på din egen infrastruktur i stedet for å passere gjennom en tredjepartsaggregator. Den tilstandsbevarende konfigurasjonsmodusen bevarer varslingsendepunktene og malene dine over omstarter, mens det innebygde webgrensesnittet lar deg teste og administrere destinasjoner uten å skrive kode.
Viktige funksjoner i Apprise API
120+ Varslingstjenester
Nå Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, e-post og dusinvis flere via et enkelt, samlet API, noe som eliminerer behovet for å vedlikeholde separate integrasjoner per tjeneste.
Tilstandsbasert konfigurasjon
Lagre varslingsendepunkter og maler vedvarende slik at du kan referere til dem med tag på tvers av flere applikasjoner uten å gjenta tilkoblingsdetaljer i hver forespørsel.
Merking og ruting
Organiser varslingsdestinasjoner i navngitte grupper og send målrettede varsler til riktig målgruppe — vaktgående ingeniører, en spesifikk teamkanal eller alle kanaler samtidig — med én enkelt tag-parameter.
Innebygd webgrensesnitt
Konfigurer, test og administrer varslingsendepunkter via et nettleserbasert brukergrensesnitt, slik at ikke-utviklere kan sette opp nye destinasjoner uten å berøre REST API-et direkte.
Vedleggsstøtte
Send filer, bilder og loggsnutter sammen med varselmeldinger, noe som gjør varsler mer handlingsrettede ved å inkludere nødvendig bevis for å diagnostisere og respondere umiddelbart.
Hvorfor kjøre Apprise API på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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