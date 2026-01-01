Apprise API er en lett REST-mikrotjeneste som omslutter Apprise Notification Library, og som gir enhver applikasjon et enkelt endepunkt for å nå over 120 varslingsplattformer samtidig. I stedet for å vedlikeholde separate integrasjoner for Slack, Discord, PagerDuty, e-post og mobil push i hver tjeneste du driver, konfigurerer du destinasjoner én gang i Apprise API og ruter varsler til dem alle gjennom et enkelt HTTP-kall.

Selv-hosting av Apprise API holder varslingsrutinglogikk og eventuelle sensitive webhook-tokens på din egen infrastruktur i stedet for å passere gjennom en tredjepartsaggregator. Den tilstandsbevarende konfigurasjonsmodusen bevarer varslingsendepunktene og malene dine over omstarter, mens det innebygde webgrensesnittet lar deg teste og administrere destinasjoner uten å skrive kode.