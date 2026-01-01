Cross-seed er et automatiseringsverktøy med åpen kildekode, designet for å hjelpe torrentbrukere med å finne og legge til kryss-seeds – torrenter som eksisterer på flere private trackere, men deler identiske filer. Ved å sammenligne dine eksisterende nedlastinger mot indekserere som Prowlarr eller Jackett, identifiserer den matchende utgivelser og legger dem automatisk til din torrentklient, slik at du kan seede på flere trackere uten å laste ned data på nytt.

Å kjøre Cross-seed på en VPS sikrer kontinuerlig 24/7 drift, og skanner etter nye kryss-seed-muligheter når de oppstår. Den integreres med populære torrentklienter inkludert qBittorrent, Deluge og rTorrent, og støtter databasert matching som fungerer selv når utgivelsesnavn varierer mellom trackere.