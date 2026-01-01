Installer Cross-seed med ett klikk.
Automatisert kryss-såingsverktøy som finner matchende torrenter på tvers av private trackere for å maksimere såingsforholdet ditt.
Velg en VPS-plan for Cross-seed
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Cross-seed
Cross-seed er et automatiseringsverktøy med åpen kildekode, designet for å hjelpe torrentbrukere med å finne og legge til kryss-seeds – torrenter som eksisterer på flere private trackere, men deler identiske filer. Ved å sammenligne dine eksisterende nedlastinger mot indekserere som Prowlarr eller Jackett, identifiserer den matchende utgivelser og legger dem automatisk til din torrentklient, slik at du kan seede på flere trackere uten å laste ned data på nytt.
Å kjøre Cross-seed på en VPS sikrer kontinuerlig 24/7 drift, og skanner etter nye kryss-seed-muligheter når de oppstår. Den integreres med populære torrentklienter inkludert qBittorrent, Deluge og rTorrent, og støtter databasert matching som fungerer selv når utgivelsesnavn varierer mellom trackere.
Viktige funksjoner i Cross-seed
Automatisk kryss-såing
Skanner dine eksisterende nedlastinger og finner matchende torrenter på andre trackere slik at du kan seede mer uten å laste ned noe ekstra.
Multisporer-støtte
Kobles til Prowlarr eller Jackett for å søke på tvers av dusinvis av private og offentlige trackere samtidig fra én enkelt konfigurasjon.
Integrasjon av torrentklient
Fungerer innebygd med qBittorrent, Deluge, Transmission og rTorrent for å injisere cross-seed-torrenter direkte inn i klienten din.
Databasert matching
Matcher torrenter basert på filinnhold og størrelse i stedet for bare navn, og fanger opp kryss-seeds selv når utgivelsestitler varierer mellom trackere.
Daemon-modus
Kjører som en vedvarende bakgrunnstjeneste som overvåker nye nedlastinger og automatisk finner kryss-såingsmuligheter i sanntid.
Hvorfor kjøre Cross-seed på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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