Open Agent er en produksjonsklar selvhostet AI-agentplattform som kobler store språkmodeller med dine data og verktøy. Den støtter 28+ modellleverandører gjennom et enhetlig grensesnitt, og omdanner dokumenter, wikier og databaser til søkbare RAG-kunnskapsbaser som forankrer agentene dine i nøyaktig kontekst.

Å distribuere Open Agent på din egen VPS holder sensitive samtaler og proprietære dokumenter borte fra tredjeparts infrastruktur. Rollebasert tilgangskontroll, SSO-integrasjon og arbeidsområder for flere leietakere gjør den egnet for team og bedrifter som trenger styring uten å ofre fleksibilitet.