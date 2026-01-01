Installer Open Agent med ett-klikks installasjon.
Selvhostet AI-assistentplattform med LLM-orkestrering, RAG-kunnskapsbaser, agentløkker og MCP-verktøyintegrasjoner.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Open Agent
Open Agent er en produksjonsklar selvhostet AI-agentplattform som kobler store språkmodeller med dine data og verktøy. Den støtter 28+ modellleverandører gjennom et enhetlig grensesnitt, og omdanner dokumenter, wikier og databaser til søkbare RAG-kunnskapsbaser som forankrer agentene dine i nøyaktig kontekst.
Å distribuere Open Agent på din egen VPS holder sensitive samtaler og proprietære dokumenter borte fra tredjeparts infrastruktur. Rollebasert tilgangskontroll, SSO-integrasjon og arbeidsområder for flere leietakere gjør den egnet for team og bedrifter som trenger styring uten å ofre fleksibilitet.
Viktige funksjoner i Open Agent
Støtte for LLM fra flere leverandører
Koble til 28+ modellleverandører inkludert OpenAI, DeepSeek og lokale modeller gjennom et standardisert abstraksjonslag.
Innebygd RAG-pipeline
Mata inn PDF-er, wikier og dokumenter i semantiske vektorlagre slik at agenter automatisk henter nøyaktig, velbegrunnet kontekst.
Integrasjoner for MCP-verktøy
Utvid agentens funksjonalitet med Model Context Protocol-servere som kobler seg til eksterne API-er, databaser og automatiseringsverktøy.
Bedriftstilgangskontroll
Administrer brukere med rollebaserte tillatelser, SSO via OIDC, OAuth2, LDAP og SAML, og isolerte arbeidsområder for flere leietakere.
Orkestrering av agentløkke
Definer fler-trinns agentarbeidsflyter med verktøykallingsløkker, forsøkslogikk og revisjonslogging for produksjonsklar pålitelighet.
Hvorfor kjøre Open Agent på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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