Installer Grimoire med ett klikk.
Selvhostet bokmerkebehandler med tagging, fulltekstsøk og AI-assistert metadatautvinning.
Velg en VPS-plan for Grimoire
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Grimoire
Grimoire er en bokmerkebehandler med åpen kildekode, designet for å være et permanent, søkbart hjem for alt du lagrer fra nettet. Den lagrer bokmerker med automatisk metadatautvinning — sidetittel, beskrivelse, favicon og skjermbilde — slik at samlingen din forblir nyttig lenge etter at du har glemt hvorfor du lagret noe.
I motsetning til bokmerkemapper i nettleseren som synkroniseres til leverandørskyer, holder selvhosting av Grimoire på din VPS lesehistorikken din, forskningslenker og lagrede ressurser helt private. En enkelt container med innebygd SQLite-lagring betyr at det ikke er noe å vedlikeholde — bare lagre, tagge og søke.
Viktige funksjoner i Grimoire
Automatisk metadatauttrekk
Grimoire henter automatisk tittel, beskrivelse, favorittikon og skjermbilde for hvert bokmerke, og holder biblioteket ditt organisert uten manuell innsats.
Fulltekstsøk
Søk i bokmerketitler, beskrivelser, etiketter og notater for å finne alt i samlingen din umiddelbart.
Tagger og kategorier
Organiser bokmerker med fleksible tagger og kategorier, og filtrer deretter biblioteket ditt for å finne nøyaktig det du trenger.
AI-assistert tagging
Koble eventuelt til en AI-leverandør for automatisk å foreslå tagger og sammendrag basert på sideinnhold.
Nettleserutvidelse
Lagre bokmerker direkte fra Chrome eller Firefox med en ettklikksutvidelse uten å forlate siden du leser.
Hvorfor kjøre Grimoire på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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