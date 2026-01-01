Grimoire er en bokmerkebehandler med åpen kildekode, designet for å være et permanent, søkbart hjem for alt du lagrer fra nettet. Den lagrer bokmerker med automatisk metadatautvinning — sidetittel, beskrivelse, favicon og skjermbilde — slik at samlingen din forblir nyttig lenge etter at du har glemt hvorfor du lagret noe.

I motsetning til bokmerkemapper i nettleseren som synkroniseres til leverandørskyer, holder selvhosting av Grimoire på din VPS lesehistorikken din, forskningslenker og lagrede ressurser helt private. En enkelt container med innebygd SQLite-lagring betyr at det ikke er noe å vedlikeholde — bare lagre, tagge og søke.