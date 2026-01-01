ServerStatus er et åpen kildekode multi-server overvåkingssystem som samler inn CPU-, minne-, disk- og nettverksmålinger fra et hvilket som helst antall eksterne maskiner og presenterer dem i et enkelt sanntids web-dashbord. Hver overvåkede server kjører en lettvekts klientagent som rapporterer tilbake til den sentrale ServerStatus-serveren, noe som gjør det enkelt å få en samlet oversikt over hele infrastrukturen din uten å distribuere en tung observability stack.

Selv-hosting av ServerStatus på din egen VPS holder alle infrastruktursmålinger private og under din kontroll. Web-dashbordet oppdateres direkte og krever ingen database, ingen kompleks konfigurasjons-pipeline og ingen eksterne avhengigheter — bare én enkelt container og en konfigurasjonsfil som lister opp serverne dine.