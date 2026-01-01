Installer ServerStatus med ett klikk.
Lettvekts dashbord for flerserverovervåking som samler sanntidsdata fra alle serverne dine i én visning.
Velg en VPS-plan for ServerStatus
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med ServerStatus
ServerStatus er et åpen kildekode multi-server overvåkingssystem som samler inn CPU-, minne-, disk- og nettverksmålinger fra et hvilket som helst antall eksterne maskiner og presenterer dem i et enkelt sanntids web-dashbord. Hver overvåkede server kjører en lettvekts klientagent som rapporterer tilbake til den sentrale ServerStatus-serveren, noe som gjør det enkelt å få en samlet oversikt over hele infrastrukturen din uten å distribuere en tung observability stack.
Selv-hosting av ServerStatus på din egen VPS holder alle infrastruktursmålinger private og under din kontroll. Web-dashbordet oppdateres direkte og krever ingen database, ingen kompleks konfigurasjons-pipeline og ingen eksterne avhengigheter — bare én enkelt container og en konfigurasjonsfil som lister opp serverne dine.
Viktige funksjoner i ServerStatus
Aggregering av flere servere
Samle inn og vis måledata fra ubegrensede eksterne servere i ett sentralisert dashbord uten separate serverinstallasjoner.
Sanntids dashbord
Live-oppdaterende webgrensesnitt viser CPU-belastning, minnebruk, diskplass og nettverksgjennomstrømning for hver overvåkede vert med et øyekast.
Lette klientagenter
Fjernservere kjører en minimal Python- eller shell-klient som rapporterer måledata over en enkel TCP-tilkobling, med nesten null ressursforbruk.
Overvåkingsvarsling
Definer uttrykksbaserte varslingsregler for CPU, minne og nettverksforhold, og send varsler via konfigurerbare webhook-tilbakekall.
Overvåking av nettsiden og SSL
Overvåk HTTP/HTTPS-endepunkter og utløp av SSL-sertifikater sammen med servermålinger i samme dashbord.
Hvorfor kjøre ServerStatus på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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