ArcadeDB er en åpen kildekode multi-modell database-motor bygget for ekstrem ytelse på tvers av ulike datamodeller. I motsetning til enkeltmodell-databaser som tvinger deg til å velge mellom graf-, dokument- eller relasjonsstrukturer, håndterer ArcadeDB alle disse naturlig – lagrer og spør etter grafrelasjoner, dokumentsamlinger, nøkkel-verdi-par, tidsserier, vektorinnleiringer og geospatiale data innenfor en enkelt motor med full ACID-kompatibilitet.

Opprettet av grunnleggeren av OrientDB, er ArcadeDB bygget i lavnivå Java, optimalisert for minimal søppelsamling, noe som muliggjør millioner av postoperasjoner per sekund. Det innebygde ArcadeDB Studio webgrensesnittet tilbyr spørringsutførelse, skjemaadministrasjon og grafvisualisering – ingen separate klientverktøy er nødvendig etter utrulling.