Installer ArcadeDB med ett klikk.
Høyytelses multimodell-database som støtter graf-, dokument-, nøkkel-verdi-, tidsserie- og vektordata i én og samme motor.
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Hva du kan bygge med ArcadeDB
ArcadeDB er en åpen kildekode multi-modell database-motor bygget for ekstrem ytelse på tvers av ulike datamodeller. I motsetning til enkeltmodell-databaser som tvinger deg til å velge mellom graf-, dokument- eller relasjonsstrukturer, håndterer ArcadeDB alle disse naturlig – lagrer og spør etter grafrelasjoner, dokumentsamlinger, nøkkel-verdi-par, tidsserier, vektorinnleiringer og geospatiale data innenfor en enkelt motor med full ACID-kompatibilitet.
Opprettet av grunnleggeren av OrientDB, er ArcadeDB bygget i lavnivå Java, optimalisert for minimal søppelsamling, noe som muliggjør millioner av postoperasjoner per sekund. Det innebygde ArcadeDB Studio webgrensesnittet tilbyr spørringsutførelse, skjemaadministrasjon og grafvisualisering – ingen separate klientverktøy er nødvendig etter utrulling.
Viktige funksjoner i ArcadeDB
Multi-modell datamotor
Lagre og spørre graf-, dokument-, nøkkel-verdi-, tidsserie- og vektordata i én enkelt database uten å bytte verktøy eller synkronisere separate lagre.
Syv spørrespråk
Spørring ved hjelp av SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL eller Redis-protokollen — bruk språket som passer din datamodell.
ArcadeDB Studio
Innebygd webgrensesnitt for å utføre spørringer, administrere skjemaer, visualisere grafdata og administrere databasen uten eksterne klientverktøy.
Vektorlikhetssøk
Innebygd lagring av vektorembeddinger og likhetssøk for AI- og maskinlæringsarbeidsbelastninger sammen med dine driftsdata.
ACID i stor skala
Fullt ACID-kompatible transaksjoner som behandler millioner av poster per sekund, fra innebygde Raspberry Pi-distribusjoner til flernodeklynger.
Hvorfor kjøre ArcadeDB på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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