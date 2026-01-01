Installer Heimdall med ett klikk.
Elegant applikasjonsdashbord for å sentralisere tilgang til alle dine webtjenester og egenhostede apper.
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Hva du kan bygge med Heimdall
Heimdall er et spesialbygd applikasjonsdashbord som erstatter rotete nettleserbokmerker med et rent, visuelt grensesnitt for å få tilgang til alle dine nettapplikasjoner og -tjenester. Det støtter forbedrede integrasjoner med populære selvhostede verktøy som Sonarr, Radarr og SABnzbd, som viser sanntidsstatistikk direkte på dashbordflisene slik at du kan overvåke tjenestestatusen med et øyekast.
Selvhosting av Heimdall på din egen VPS gir deg en vedvarende, alltid tilgjengelig startside tilgjengelig fra hvilken som helst enhet, uten eksterne avhengigheter og full kontroll over dashbordoppsettet, temaene og API-integrasjonene dine.
Viktige funksjoner i Heimdall
Direkte tjenestestatistikk
Forbedrede integrasjoner med Sonarr, Radarr, NZBGet og mer viser sanntidsstatistikk direkte på dashbordfliser.
Innebygd søk
Integrert søkefelt støtter Google, Bing og DuckDuckGo, noe som gjør Heimdall til en kraftig startside for nettleseren.
Automatisk ikongjenkjenning
Fyller automatisk ut ikoner og farger for gjenkjente Foundation-apper, noe som reduserer manuelt konfigurasjonsarbeid.
Flerbrukerstøtte
Hver bruker får sin egen dashbordkonfigurasjon, egnet for delte hjemmelaboratorier og team-miljøer.
Tag-basert filtrering
Organiser store samlinger av applikasjoner med tagger for rask filtrering og navigering på tvers av tjenestekategorier.
Hvorfor kjøre Heimdall på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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