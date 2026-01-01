Heimdall er et spesialbygd applikasjonsdashbord som erstatter rotete nettleserbokmerker med et rent, visuelt grensesnitt for å få tilgang til alle dine nettapplikasjoner og -tjenester. Det støtter forbedrede integrasjoner med populære selvhostede verktøy som Sonarr, Radarr og SABnzbd, som viser sanntidsstatistikk direkte på dashbordflisene slik at du kan overvåke tjenestestatusen med et øyekast.

Selvhosting av Heimdall på din egen VPS gir deg en vedvarende, alltid tilgjengelig startside tilgjengelig fra hvilken som helst enhet, uten eksterne avhengigheter og full kontroll over dashbordoppsettet, temaene og API-integrasjonene dine.