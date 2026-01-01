Installer TaskTrove med ett klikk.
Selvhostet personlig oppgavebehandler med naturlig språkbehandling, gjentakende oppgaver og Kanban- og kalendervisninger.
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Hva du kan bygge med TaskTrove
TaskTrove er en lettvektig, selvhostet oppgavebehandlingsapplikasjon som lagrer alle data som enkle JSON-filer — ingen database nødvendig. Den tolker naturlig språkinput for datoer og klokkeslett, støtter ubegrensede underoppgaver og gjentakende oppgavemønstre, og organiserer arbeid i prosjekter med fargekodede etiketter. Flere visninger — liste, Kanban-tavle og kalender — lar deg jobbe med oppgaver i det oppsettet som passer best for øyeblikket.
I motsetning til skybaserte gjøremålsapper som synkroniserer data via tredjeparts servere, kjører TaskTrove utelukkende på din egen VPS uten sporing, ingen bruksanalyse og ingen eksterne API-avhengigheter. Oppgavedata lagres som lesbare JSON-filer som kan sikkerhetskopieres, overføres eller inspiseres med hvilken som helst tekstredigerer.
Viktige funksjoner i TaskTrove
Parsing av naturlig språk
Skriv "i morgen kl. 14:00" eller "hver fredag" for å angi forfallsdatoer og gjentakende tidsplaner uten å bruke en datovelger.
Kanban og kalendervisninger
Bytt mellom liste-, Kanban-tavle- og kalenderoppsett for å jobbe med oppgavene dine i visningen som best samsvarer med ditt nåværende fokus.
Gjentakende oppgavemønstre
Angi daglige, ukentlige, månedlige eller fullt tilpassede gjentakelsesregler slik at rutineoppgaver omplanlegges automatisk uten manuell inntasting.
Prosjektorganisering
Grupper oppgaver i prosjekter med seksjoner, fargekodede etiketter og ubegrensede underoppgaver for å holde komplekst arbeid strukturert og navigerbart.
Filbasert lagring
Alle oppgaver lagres som enkle JSON-filer — enkle å sikkerhetskopiere, overføre til en annen instans, eller lese direkte uten et databaseverktøy.
Hvorfor kjøre TaskTrove på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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