TaskTrove er en lettvektig, selvhostet oppgavebehandlingsapplikasjon som lagrer alle data som enkle JSON-filer — ingen database nødvendig. Den tolker naturlig språkinput for datoer og klokkeslett, støtter ubegrensede underoppgaver og gjentakende oppgavemønstre, og organiserer arbeid i prosjekter med fargekodede etiketter. Flere visninger — liste, Kanban-tavle og kalender — lar deg jobbe med oppgaver i det oppsettet som passer best for øyeblikket.

I motsetning til skybaserte gjøremålsapper som synkroniserer data via tredjeparts servere, kjører TaskTrove utelukkende på din egen VPS uten sporing, ingen bruksanalyse og ingen eksterne API-avhengigheter. Oppgavedata lagres som lesbare JSON-filer som kan sikkerhetskopieres, overføres eller inspiseres med hvilken som helst tekstredigerer.