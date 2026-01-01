Locust er et åpen kildekode Python-basert lasttestverktøy som lar ingeniørteam definere brukeratferd i ren Python-kode og gjenta millioner av samtidige forespørsler mot ethvert HTTP- eller tilpasset protokollmål. I motsetning til GUI-først-verktøy, er Locust-scenarioer versjonskontrollerte skript, som gjør tester enkle å gjennomgå, parametrisere og integrere i CI/CD-pipelines.

Det innebygde web-grensesnittet viser direkte gjennomstrømning, responstid-persentiler og feilrater mens tester kjører, og lar deg øke eller redusere antall brukere i sanntid uten å starte på nytt. Selv-hosting av Locust på din VPS holder testtrafikk og legitimasjon borte fra tredjeparts SaaS-infrastruktur og lar deg samlokalisere lastgeneratoren nær målsystemet for å minimere kunstig nettverksforsinkelse.