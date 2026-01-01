Installer Locust med ett klikk.
Skriptbart Python-rammeverk for lasttesting for simulering av samtidige brukere med et sanntids web-dashbord.
Velg en VPS-plan for Locust
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Locust
Locust er et åpen kildekode Python-basert lasttestverktøy som lar ingeniørteam definere brukeratferd i ren Python-kode og gjenta millioner av samtidige forespørsler mot ethvert HTTP- eller tilpasset protokollmål. I motsetning til GUI-først-verktøy, er Locust-scenarioer versjonskontrollerte skript, som gjør tester enkle å gjennomgå, parametrisere og integrere i CI/CD-pipelines.
Det innebygde web-grensesnittet viser direkte gjennomstrømning, responstid-persentiler og feilrater mens tester kjører, og lar deg øke eller redusere antall brukere i sanntid uten å starte på nytt. Selv-hosting av Locust på din VPS holder testtrafikk og legitimasjon borte fra tredjeparts SaaS-infrastruktur og lar deg samlokalisere lastgeneratoren nær målsystemet for å minimere kunstig nettverksforsinkelse.
Viktige funksjoner i Locust
Python Locustfiler
Skriv testscenarioer som vanlige Python-klasser med full tilgang til standardbiblioteket og tredjeparts-pakker, som muliggjør versjonskontroll og CI-integrasjon.
Sanntids nettdashbord
Overvåk forespørsler per sekund, responstidprosentiler og feilrater direkte i nettleseren din, og juster antall samtidige brukere uten å stoppe testen.
Distribuert belastningsgenerering
Legg til arbeidsnoder for å koordinere belastning fra flere maskiner, skalerer til millioner av samtidige brukere med samlede statistikker samlet sentralt.
Støtte for alle protokoller
Test REST API-er, WebSockets, gRPC og tilpassede TCP-protokoller ved å utvide den grunnleggende brukerklassen med et hvilket som helst Python-bibliotek.
Headless CI-modus
Kjør tester ikke-interaktivt med konfigurerbare bestått/ikke-bestått-terskler for feilrater og ventetid for å automatisk sperre distribusjoner i din pipeline.
Hvorfor kjøre Locust på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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