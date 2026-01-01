Installer OmniTools med ett klikk.
Selvhostet nettverktøyspakke med over 80 verktøy for bilderedigering, PDF-manipulering, videokonvertering og datatransformasjon.
Velg en VPS-plan for OmniTools
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med OmniTools
OmniTools samler over 80 nettleserbaserte verktøy i én enkelt selvhostet applikasjon, noe som erstatter behovet for å besøke flere spredte nettbaserte konverteringssider. Bilderedigering, PDF-sammenslåing, videoklipping, JSON-formatering, QR-kodegenerering og mer er alle tilgjengelige fra ett konsistent grensesnitt uten filstørrelsesbegrensninger eller premium betalingsmurer.
Fordi all behandling skjer direkte i nettleseren, lastes ingen filer noen gang opp til serveren. Selvhosting av OmniTools betyr at sensitive dokumenter forblir på nettverket ditt, teamet ditt får et rent, annonsefritt verktøy tilgjengelig fra hvilken som helst enhet og du eliminerer personvernrisikoen ved offentlige konverteringsnettsteder.
Viktige funksjoner i OmniTools
Nettleserbasert behandling
Alle filoperasjoner kjøres lokalt i nettleseren — ingenting lastes opp til serveren, noe som holder sensitive dokumenter private.
Bilde- og PDF-verktøy
Endre størrelse på, konverter og komprimer bilder; slå sammen, dele og kommentere PDF-er uten å installere skrivebordsprogramvare.
Video- & lydverktøy
Trim videoer, trekk ut lydspor og konverter til GIF-format direkte i nettleseren.
Dataverktøy for utviklere
Formater JSON, konverter mellom CSV og JSON, valider XML og kod eller dekod URL-er på ett sted.
Ingen annonser eller betalingsmurer
Selvhosting gir et rent, distraksjonsfritt grensesnitt med alle 80+ verktøy fullt tilgjengelig uten ekstra kostnad.
Hvorfor kjøre OmniTools på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.