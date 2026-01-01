Installer Sun-Panel som en ett-klikks installasjon.
Tilpassbart server- og NAS-navigasjonspanel med en ren hjemmeside og app-starter for selv-hostere.
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Hva du kan bygge med Sun-Panel
Sun-Panel er et lettvektig, selvhostet hjemmeside- og navigasjonspanel designet for servere og NAS-enheter. Det gir deg et enkelt, vakkert organisert dashbord hvor du kan starte alle dine selvhostede tjenester og overvåke systemstatus med et øyekast. Bygget med enkelhet i tankene, krever Sun-Panel ingen ekstern database – det kjører utelukkende på SQLite.
Med støtte for flerkontoisolering, egendefinerte ikoner fra Iconify-biblioteket, mini-vinduer på siden, og fullt tilpassbar CSS og JavaScript, lar Sun-Panel deg lage en hjemmeside som passer din arbeidsflyt. Installer det på din VPS og nyt en personlig, annonsefri nettleserstartside som du fullt ut kontrollerer.
Viktige funksjoner i Sun-Panel
Flerkontostøtte
Opprett isolerte kontoer for forskjellige brukere, hver med sitt eget paneloppsett og program snarveier.
Ingen ekstern database
Kjører utelukkende på innebygd SQLite, noe som holder distribusjonen enkel uten ekstra databasetjeneste å vedlikeholde.
Rikt ikonbibliotek
Dra nytte av Iconify-ikonbiblioteket for å style app-snarveiene dine fritt, med støtte for tusenvis av ikonesett.
Systemstatusovervåking
Se CPU-, minne- og diskbruk i sanntid direkte på kontrollpanelet ditt for å holde øye med serverens helse.
Tilpasset JS og CSS
Injiser din egen JavaScript og CSS for å fullt ut tilpasse utseendet og oppførselen på hjemmesiden din.
Minivinduer i siden
Åpne støttede tjenester i flytende minivinduer uten å forlate dashbordet ditt for en sømløs arbeidsflyt.
Hvorfor kjøre Sun-Panel på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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