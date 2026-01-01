Sun-Panel er et lettvektig, selvhostet hjemmeside- og navigasjonspanel designet for servere og NAS-enheter. Det gir deg et enkelt, vakkert organisert dashbord hvor du kan starte alle dine selvhostede tjenester og overvåke systemstatus med et øyekast. Bygget med enkelhet i tankene, krever Sun-Panel ingen ekstern database – det kjører utelukkende på SQLite.

Med støtte for flerkontoisolering, egendefinerte ikoner fra Iconify-biblioteket, mini-vinduer på siden, og fullt tilpassbar CSS og JavaScript, lar Sun-Panel deg lage en hjemmeside som passer din arbeidsflyt. Installer det på din VPS og nyt en personlig, annonsefri nettleserstartside som du fullt ut kontrollerer.