Installer SigNoz med ett klikk.
OpenTelemetry-native APM som forener distribuerte spor, metrikker og logger under én åpen kildekode-plattform.
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Hva du kan bygge med SigNoz
SigNoz er en full-stack åpen kildekode-observabilitetsplattform bygget nativt på OpenTelemetry. Den erstatter flere isolerte verktøy — en sporingsbackend, en metrikklagring og en loggaggregator — med en enkelt applikasjon som korrelerer alle tre signalene i ett brukergrensesnitt. Ingeniører kan hoppe fra en treg sporing direkte til de relaterte loggene og infrastrukturmetrikkene uten å bytte faner eller sy sammen data manuelt.
I motsetning til SaaS APM-leverandører, holder selvhosting av SigNoz på din egen VPS all telemetridata på infrastruktur du kontrollerer, uten pris per bruker eller datalagringsbegrensninger pålagt av en tredjepart. ClickHouse-lagringsmotoren gjør spørringer raske selv ved høye inntaksvolumer, og nativ OpenTelemetry-støtte betyr at enhver OTel-instrumentert tjeneste sender data uten leverandørspesifikke SDK-er.
Viktige funksjoner i SigNoz
Distribuert sporing
Visualiser ende-til-ende-forespørselsflyter på tvers av tjenester med flammediagrammer, span-detaljer og P50/P95/P99-latensfordelinger.
Måleovervåking
Samle inn og spørre om infrastruktur- og applikasjonsmålinger via OpenTelemetry, med innebygde dashbord og varslingsregler.
Loggadministrasjon
Sentraliser logger fra alle tjenester, filtrer etter sporingskontekst og kjør fulltekstsøk uten en separat loggstakk.
Korrelerte signaler
Hopp fra en treg sporing til de korrelerte loggene og vertsmetrikkene med ett klikk — ingen manuell korrelasjon på tvers av separate verktøy.
OpenTelemetry innebygd
Enhver tjeneste som allerede er instrumentert med OTel SDK-er, sender data til SigNoz umiddelbart, uten leverandørlåsning eller tilpassede agenter.
Innebygd varsling
Definer terskel- og avviksvarsler på en hvilken som helst metrikk eller sporingssignal og rute varsler til Slack, PagerDuty eller webhooks.
Hvorfor kjøre SigNoz på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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