SigNoz er en full-stack åpen kildekode-observabilitetsplattform bygget nativt på OpenTelemetry. Den erstatter flere isolerte verktøy — en sporingsbackend, en metrikklagring og en loggaggregator — med en enkelt applikasjon som korrelerer alle tre signalene i ett brukergrensesnitt. Ingeniører kan hoppe fra en treg sporing direkte til de relaterte loggene og infrastrukturmetrikkene uten å bytte faner eller sy sammen data manuelt.

I motsetning til SaaS APM-leverandører, holder selvhosting av SigNoz på din egen VPS all telemetridata på infrastruktur du kontrollerer, uten pris per bruker eller datalagringsbegrensninger pålagt av en tredjepart. ClickHouse-lagringsmotoren gjør spørringer raske selv ved høye inntaksvolumer, og nativ OpenTelemetry-støtte betyr at enhver OTel-instrumentert tjeneste sender data uten leverandørspesifikke SDK-er.