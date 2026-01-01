Chartbrew er en åpen kildekode-plattform for analyse og rapportering, bygget for team som trenger å kombinere data fra flere kilder til ett enkelt, levende dashbord. Den kobler seg direkte til REST API-er, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics og mange SaaS-verktøy, og gjengir deretter diagrammer som oppdateres etter en tidsplan uten tredjeparts ETL-tjenester.

Selv-hosting av Chartbrew på din egen VPS holder API-nøkler, spørringsresultater og kundedata innenfor ditt miljø, fjerner pris per sete på delte dashbord, og gir deg full kontroll over hvordan rapporter planlegges, bygges inn og deles med klienter eller interessenter.