Installer Chartbrew med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode-rapporteringsplattform som gjør om API-er, SQL- og NoSQL-data til live-dashbord med en AI-assistent.
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Hva du kan bygge med Chartbrew
Chartbrew er en åpen kildekode-plattform for analyse og rapportering, bygget for team som trenger å kombinere data fra flere kilder til ett enkelt, levende dashbord. Den kobler seg direkte til REST API-er, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics og mange SaaS-verktøy, og gjengir deretter diagrammer som oppdateres etter en tidsplan uten tredjeparts ETL-tjenester.
Selv-hosting av Chartbrew på din egen VPS holder API-nøkler, spørringsresultater og kundedata innenfor ditt miljø, fjerner pris per sete på delte dashbord, og gir deg full kontroll over hvordan rapporter planlegges, bygges inn og deles med klienter eller interessenter.
Viktige funksjoner i Chartbrew
Flerkildekoblinger
Hent data fra REST API-er, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore og populære SaaS-verktøy inn i én dashbordvisning.
AI diagram-assistent
Beskriv diagrammet du ønsker på vanlig engelsk, og la den innebygde AI-en generere spørringen og visualiseringen for deg.
Planlagte rapporter
Oppdater datasett etter en cron-plan og send e-post eller Slack-øyeblikksbilder slik at interessenter får ferske tall uten å logge inn.
Innbyggbare dashbord
Del skrivebeskyttede offentlige lenker eller bygg inn diagrammer direkte i kundeportaler, intranett og eksterne apper via iframes.
Teamsamarbeid
Inviter teammedlemmer med rollebaserte tillatelser til å bygge, gjennomgå og kommentere dashbord sammen.
Hvorfor kjøre Chartbrew på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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