Homebridge er en lettvekts Node.js-server som emulerer iOS HomeKit API, som muliggjør Siri-kontroll og Home-app-integrasjon for tusenvis av enheter som ikke støtter Apples økosystem naturlig. Med over 2 000 fellesskapsutviklede plugins kobler den smarte lys, termostater, kameraer og sikkerhetssystemer fra merker som Ring, Nest, TP-Link og Tuya inn i en enhetlig HomeKit-opplevelse.

Å kjøre Homebridge på en VPS sikrer 24/7 tilgjengelighet for dine HomeKit-automatiseringer uavhengig av lokale strøm- eller nettverksforhold, med vedvarende plugin-konfigurasjon og pålitelig fjerntilgang fra hvor som helst i verden.