Installer Homebridge med ett klikk.
Lettvekts HomeKit-bro som kobler ikke-Apple smarthjemenheter til Siri og Apple Hjem-appen via programtillegg.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Homebridge
Homebridge er en lettvekts Node.js-server som emulerer iOS HomeKit API, som muliggjør Siri-kontroll og Home-app-integrasjon for tusenvis av enheter som ikke støtter Apples økosystem naturlig. Med over 2 000 fellesskapsutviklede plugins kobler den smarte lys, termostater, kameraer og sikkerhetssystemer fra merker som Ring, Nest, TP-Link og Tuya inn i en enhetlig HomeKit-opplevelse.
Å kjøre Homebridge på en VPS sikrer 24/7 tilgjengelighet for dine HomeKit-automatiseringer uavhengig av lokale strøm- eller nettverksforhold, med vedvarende plugin-konfigurasjon og pålitelig fjerntilgang fra hvor som helst i verden.
Viktige funksjoner i Homebridge
2 000+ Enhetsplugins
Fellesskapsplugins dekker praktisk talt alle smarthjem-merker og -protokoller, slik at du kan legge til hvilken som helst enhet til HomeKit uten å bytte ut maskinvare.
Webkonfigurasjons-UI
Homebridge Config UI X tilbyr et nettleserbasert grensesnitt for installasjon av programtillegg, administrering av enheter og visning av logger uten kommandolinjetilgang.
Barne-bromodus
Isoler plugins i separate underbroer for å forhindre at en feilfungerende plugin tar ned hele HomeKit-oppsettet ditt.
Automatiske plugin-oppdateringer
Oppdag, installer og oppdater plugins direkte fra webgrensesnittet for å holde enhetsintegrasjonene oppdaterte uten manuelle SSH-sesjoner.
Backup og gjenoppretting
Innebygd sikkerhetskopifunksjonalitet beskytter dine plugin-konfigurasjoner og HomeKit-sammenkoblingsdata mot utilsiktet tap.
Hvorfor kjøre Homebridge på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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