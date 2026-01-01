Installer Joomla med ett klikk.
Kraftig åpen kildekode CMS for å bygge dynamiske nettsteder, portaler og nettapplikasjoner med flerspråklig støtte.
Velg en VPS-plan for Joomla
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Joomla
Joomla er et modent, åpen kildekode-innholdsstyringssystem med over 100 millioner nedlastinger, som driver alt fra personlige blogger og samfunnsportaler til bedriftsapplikasjoner og offentlige nettsteder. Dens avanserte brukeradministrasjon, innebygde flerspråklige støtte for over 75 språk, og tusenvis av utvidelser gjør det til en av de mest fleksible CMS-plattformene som er tilgjengelige.
Selv-hosting av Joomla på din egen VPS gir deg dedikerte ressurser, full kontroll over PHP- og MySQL-konfigurasjonen, og ingen begrensninger fra delt hosting — slik at nettstedet ditt skalerer med publikummet ditt uten uforutsigbar ytelse eller gebyrer per besøkende.
Viktige funksjoner i Joomla
Innebygd flerspråklig
Administrer innhold på over 75 språk innebygd — uten behov for tredjeparts plugins, noe som gjør det ideelt for internasjonale bedrifter og organisasjoner.
Avansert tilgangskontroll
Definer detaljerte tillatelser med flere brukergrupper og tilgangsnivåer, som lar deg kontrollere nøyaktig hvem som kan opprette, redigere eller publisere innhold.
Tusenvis av utvidelser
Utvid Joomla med maler, komponenter, moduler og utvidelser fra Joomla Extensions Directory for å legge til all funksjonalitet nettstedet ditt krever.
Innebygde SEO-verktøy
Generer brukervennlige URL-er, meta-beskrivelser og nettstedskart som standard for å forbedre søkemotorrangeringer uten ekstra tilleggsprogrammer.
Innholdsversjonering
Spor hver endring i artikler og rull tilbake til en hvilken som helst tidligere versjon, som beskytter innholdet ditt mot utilsiktede redigeringer eller uønskede revisjoner.
Hvorfor kjøre Joomla på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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