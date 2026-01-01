Joomla er et modent, åpen kildekode-innholdsstyringssystem med over 100 millioner nedlastinger, som driver alt fra personlige blogger og samfunnsportaler til bedriftsapplikasjoner og offentlige nettsteder. Dens avanserte brukeradministrasjon, innebygde flerspråklige støtte for over 75 språk, og tusenvis av utvidelser gjør det til en av de mest fleksible CMS-plattformene som er tilgjengelige.

Selv-hosting av Joomla på din egen VPS gir deg dedikerte ressurser, full kontroll over PHP- og MySQL-konfigurasjonen, og ingen begrensninger fra delt hosting — slik at nettstedet ditt skalerer med publikummet ditt uten uforutsigbar ytelse eller gebyrer per besøkende.