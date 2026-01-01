Installer LavinMQ med ett-klikks installasjon.
Høyytelses AMQP meldingsmegler som leverer opptil én million meldinger per sekund med et innebygd webadministrasjonsgrensesnitt.
Velg en VPS-plan for LavinMQ
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med LavinMQ
LavinMQ er en lettvektig, høyytelses meldingsmegler bygget rundt AMQP 0-9-1-protokollen. Designet med gjennomstrømning i tankene, yter den opptil én million meldinger per sekund samtidig som den opprettholder lavt minne- og CPU-forbruk – noe som gjør den til et ideelt valg for team som trenger pålitelig meldingshåndtering uten store infrastrukturkostnader.
Selvhosting av LavinMQ på din VPS gir deg full kontroll over meldingsinfrastrukturen din. Den støtter direkte, emne-, fanout- og avanserte utvekslingstyper, sammen med klynging, føderasjon, strømkøer, MQTT og Prometheus-overvåking – alt som trengs for produksjonsklare meldings-pipelines.
Viktige funksjoner i LavinMQ
Høy gjennomstrømning
Med en ytelse på opptil én million meldinger per sekund, leverer LavinMQ enestående ytelse for krevende meldingsbehandling.
AMQP- og MQTT-støtte
Har innebygd støtte for AMQP 0-9-1- og MQTT-protokoller, noe som gjør den kompatibel med et bredt spekter av meldingsklienter og -biblioteker.
Brukergrensesnitt for webadministrasjon
Innebygd administrasjonsgrensesnitt lar deg overvåke køer, utvekslinger, tilkoblinger og meldingshastigheter fra hvilken som helst nettleser.
Avanserte utvekslingstyper
Støtter direkte, emne, fanout, konsistent hash, dead letter og forsinkede meldingsutvekslinger for fleksibel rutinglogikk.
Klynging og føderasjon
Skaler horisontalt med innebygd klynging og føderasjonsstøtte for distribuerte utrullinger med høy tilgjengelighet.
Prometheus-integrasjon
Eksponerer metrikker for Prometheus-skraping, som muliggjør sømløs integrasjon med Grafana-dashbord og varslingsrørledninger.
Hvorfor kjøre LavinMQ på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.