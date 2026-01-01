LavinMQ er en lettvektig, høyytelses meldingsmegler bygget rundt AMQP 0-9-1-protokollen. Designet med gjennomstrømning i tankene, yter den opptil én million meldinger per sekund samtidig som den opprettholder lavt minne- og CPU-forbruk – noe som gjør den til et ideelt valg for team som trenger pålitelig meldingshåndtering uten store infrastrukturkostnader.

Selvhosting av LavinMQ på din VPS gir deg full kontroll over meldingsinfrastrukturen din. Den støtter direkte, emne-, fanout- og avanserte utvekslingstyper, sammen med klynging, føderasjon, strømkøer, MQTT og Prometheus-overvåking – alt som trengs for produksjonsklare meldings-pipelines.