GeoServer er en åpen kildekode Java-server som lar deg publisere, dele og redigere geospatiale data ved hjelp av åpne OGC-standarder. Den leser vektor- og rasterkilder fra PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF og dusinvis av andre formater, og eksponerer dem deretter via Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service og Web Processing Service endepunkter som enhver GIS-klient eller nettbasert kartleggingsbibliotek kan konsumere.

Selv-hosting av GeoServer på din egen VPS holder proprietære datasett, lagstiler og tilgangsregler innenfor infrastruktur du kontrollerer, uten gebyrer per lag og uten opplastingsgrenser. En nettleserbasert administrasjonskonsoll lar deg legge til lagre, konfigurere lag og finjustere hurtigbufring uten å røre XML, mens den vedvarende datakatalogen overlever container-omstarter og oppgraderinger.