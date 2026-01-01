Installer GeoServer med ett klikk-installasjon.
Geospatial server med åpen kildekode som publiserer kart og romlige data gjennom OGC-standarder som WMS, WFS og WCS.
Velg en VPS-plan for GeoServer
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med GeoServer
GeoServer er en åpen kildekode Java-server som lar deg publisere, dele og redigere geospatiale data ved hjelp av åpne OGC-standarder. Den leser vektor- og rasterkilder fra PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF og dusinvis av andre formater, og eksponerer dem deretter via Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service og Web Processing Service endepunkter som enhver GIS-klient eller nettbasert kartleggingsbibliotek kan konsumere.
Selv-hosting av GeoServer på din egen VPS holder proprietære datasett, lagstiler og tilgangsregler innenfor infrastruktur du kontrollerer, uten gebyrer per lag og uten opplastingsgrenser. En nettleserbasert administrasjonskonsoll lar deg legge til lagre, konfigurere lag og finjustere hurtigbufring uten å røre XML, mens den vedvarende datakatalogen overlever container-omstarter og oppgraderinger.
Viktige funksjoner i GeoServer
Støtte for OGC-standarder
Tilbyr WMS-, WMTS-, WFS-, WCS-, WPS- og OGC API-endepunkter slik at enhver standardkompatibel GIS- eller webkartklient kan koble til uten tilpassede adaptere.
Mange datakilder
Leser PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID og andre vektor- og rasterformater fra én enkelt server.
Tilpasset kartstil
Stil lag med SLD- eller CSS-regler, forhåndsvis dem direkte i administrasjonskonsollen, og gjenbruk de samme stilene på tvers av kart og fliscacher.
Innebygd flishurtiglagring
Integrert GeoWebCache forhåndsrendrer og leverer kartfliser, slik at tunge WMS-lag forblir raske under belastning uten en ekstra hurtigbufringstjeneste.
Nettleseradministrasjonskonsoll
Konfigurer arbeidsområder, datalagre, lag og tilgangsregler fra et webgrensesnitt uten å redigere XML eller starte serveren på nytt.
Sikker lagtilgang
Sikkerhetsregler per lag og per tjeneste med rollebasert autentisering holder sensitive datasett begrenset til de riktige brukerne og klientene.
Hvorfor kjøre GeoServer på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.