Opptil 69 % rabatt for GeoServer

Installer GeoServer med ett klikk-installasjon.

Geospatial server med åpen kildekode som publiserer kart og romlige data gjennom OGC-standarder som WMS, WFS og WCS.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer GeoServer med ett klikk-installasjon.

Velg en VPS-plan for GeoServer

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med GeoServer

GeoServer er en åpen kildekode Java-server som lar deg publisere, dele og redigere geospatiale data ved hjelp av åpne OGC-standarder. Den leser vektor- og rasterkilder fra PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF og dusinvis av andre formater, og eksponerer dem deretter via Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service og Web Processing Service endepunkter som enhver GIS-klient eller nettbasert kartleggingsbibliotek kan konsumere.

Selv-hosting av GeoServer på din egen VPS holder proprietære datasett, lagstiler og tilgangsregler innenfor infrastruktur du kontrollerer, uten gebyrer per lag og uten opplastingsgrenser. En nettleserbasert administrasjonskonsoll lar deg legge til lagre, konfigurere lag og finjustere hurtigbufring uten å røre XML, mens den vedvarende datakatalogen overlever container-omstarter og oppgraderinger.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i GeoServer

Støtte for OGC-standarder

Tilbyr WMS-, WMTS-, WFS-, WCS-, WPS- og OGC API-endepunkter slik at enhver standardkompatibel GIS- eller webkartklient kan koble til uten tilpassede adaptere.

Mange datakilder

Leser PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID og andre vektor- og rasterformater fra én enkelt server.

Tilpasset kartstil

Stil lag med SLD- eller CSS-regler, forhåndsvis dem direkte i administrasjonskonsollen, og gjenbruk de samme stilene på tvers av kart og fliscacher.

Innebygd flishurtiglagring

Integrert GeoWebCache forhåndsrendrer og leverer kartfliser, slik at tunge WMS-lag forblir raske under belastning uten en ekstra hurtigbufringstjeneste.

Nettleseradministrasjonskonsoll

Konfigurer arbeidsområder, datalagre, lag og tilgangsregler fra et webgrensesnitt uten å redigere XML eller starte serveren på nytt.

Sikker lagtilgang

Sikkerhetsregler per lag og per tjeneste med rollebasert autentisering holder sensitive datasett begrenset til de riktige brukerne og klientene.

Hvorfor kjøre GeoServer på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
Kom i gang
Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀

Noel
Noel

Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.

Omkar
Omkar

Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.

Sylvain
Sylvain

Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.

Martin K
Martin K

Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.

30-dagers pengene-tilbake-garanti

Prøv det risikofritt med vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Se vår refusjonspolicy for mer informasjon.

Kom i gang

Utforsk flere apper å distribuere

Anki Sync Server Enhanced

Anki Sync Server Enhanced

Selvhostet Anki synkroniseringsserver med flerbrukerstøtte, sikkerhetskopier og web-dashbord

Velg
Blender

Blender

Nettlesertilgjengelig 3D-modellering, animasjon og gjengivelsespakke

Velg
CommaFeed

CommaFeed

Selvhostet Google Reader-inspirert RSS-leser med tastatursnarveier og mobilapper

Velg
Se alle applikasjoner

Vi bryr oss om ditt personvern

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at siden skal fungere skikkelig og for å få data om hvordan du samhandler med den, samt for markedsføringsformål. Ved å godta samtykker du i å lagre informasjonskapsler på enheten din for annonsemålretting, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i våre retningslinjer for informasjonskapsler.