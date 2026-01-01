Installer Icinga 2 med ett klikk.
Åpen kildekode-overvåkingsplattform for verter, tjenester og målinger med en kraftig DSL og REST API.
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Hva du kan bygge med Icinga 2
Icinga 2 er den moderne etterfølgeren til Nagios, omskrevet i C++ for ytelse og bygget rundt en kraftig konfigurasjons-DSL, et native REST API og pluggbare funksjonsmoduler. Den sjekker tilgjengeligheten av verter, tjenester, nettverksenheter og applikasjoner, beregner tilstandsoverganger og nedetider, og utløser varsler når noe går i stykker — alt støttet av tusenvis av eksisterende Nagios-kompatible plugins.
Denne malen samler Icinga 2 med Icinga DB, en Redis-støttet synkroniseringsdemon, og Icinga Web 2 slik at du får en komplett overvåkingsstabel med et moderne dashbord rett ut av esken. Selv-hosting på din egen VPS holder hvert varsel, hver metrikk og hver vertsinventar på infrastruktur du kontrollerer, uten pris per vert eller leverandørlåsning.
Viktige funksjoner i Icinga 2
Nagios-plugin-kompatibel
Gjenbruker hele Nagios-plugin-økosystemet slik at eksisterende sjekk-skript for HTTP, SMTP, disk, CPU, databaser og sertifikater fungerer uten endringer.
Moderne webkontrollpanel
Icinga Web 2 med Icinga DB-modulen kommer med et raskt liste-, filter- og detalj-grensesnitt med mørk modus, massebekreftelse og modal planlegging for nedetider.
Kraftig konfigurasjons-DSL
Regler, maler og vertsgrupper lar deg definere overvåking for hundrevis av verter i noen få linjer i stedet for å gjenta blokker per vert.
REST API og hendelser
Full REST API for verter, tjenester, nedetider, kommentarer og bekreftelser driver automatisering, dashbord og ChatOps-integrasjoner.
Icinga DB strømmesynkronisering
En Redis-støttet synkroniseringsdemon strømmer hvert sjekkresultat og hver statusendring inn i MariaDB slik at webgrensesnittet alltid gjenspeiler sanntidsstatus med minimal forsinkelse.
Distribuert overvåking
Hovedbeholderen kan senere akseptere satellitt- og agentsoner, slik at du kan skalere til flere datasentre fra det samme konfigurasjonstreet.
Hvorfor kjøre Icinga 2 på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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