Icinga 2 er den moderne etterfølgeren til Nagios, omskrevet i C++ for ytelse og bygget rundt en kraftig konfigurasjons-DSL, et native REST API og pluggbare funksjonsmoduler. Den sjekker tilgjengeligheten av verter, tjenester, nettverksenheter og applikasjoner, beregner tilstandsoverganger og nedetider, og utløser varsler når noe går i stykker — alt støttet av tusenvis av eksisterende Nagios-kompatible plugins.

Denne malen samler Icinga 2 med Icinga DB, en Redis-støttet synkroniseringsdemon, og Icinga Web 2 slik at du får en komplett overvåkingsstabel med et moderne dashbord rett ut av esken. Selv-hosting på din egen VPS holder hvert varsel, hver metrikk og hver vertsinventar på infrastruktur du kontrollerer, uten pris per vert eller leverandørlåsning.