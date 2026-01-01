Sonarr er en omfattende TV-seriesamlingsbehandler og personlig videoopptaker for Usenet- og BitTorrent-brukere. Den overvåker RSS-feeder for nye episodeutgivelser, laster dem automatisk ned via din foretrukne nedlastingsklient, og organiserer de resulterende filene med konsekvent navngivning – alt uten manuell inngripen. Som et kjernemedlem av arr-pakken, integreres Sonarr sømløst med Radarr, Prowlarr og medieservere som Plex og Jellyfin.

Å distribuere Sonarr på din VPS betyr at den kjører 24/7, og fanger opp nye utgivelser i det øyeblikket de dukker opp, selv når hjemmedatamaskinen din er slått av. Vedvarende lagring beskytter bibliotekkonfigurasjonene og kvalitetsprofilene dine, mens REST API muliggjør integrasjon med verktøy for forespørselsadministrasjon for å bygge et fullt automatisert hjemmemedieøkosystem.