Installer Sonarr med ett klikk.
Automatisert TV-seriebehandler som overvåker, laster ned, omdøper og organiserer episoder fra Usenet og torrenter.
Velg en VPS-plan for Sonarr
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Sonarr
Sonarr er en omfattende TV-seriesamlingsbehandler og personlig videoopptaker for Usenet- og BitTorrent-brukere. Den overvåker RSS-feeder for nye episodeutgivelser, laster dem automatisk ned via din foretrukne nedlastingsklient, og organiserer de resulterende filene med konsekvent navngivning – alt uten manuell inngripen. Som et kjernemedlem av arr-pakken, integreres Sonarr sømløst med Radarr, Prowlarr og medieservere som Plex og Jellyfin.
Å distribuere Sonarr på din VPS betyr at den kjører 24/7, og fanger opp nye utgivelser i det øyeblikket de dukker opp, selv når hjemmedatamaskinen din er slått av. Vedvarende lagring beskytter bibliotekkonfigurasjonene og kvalitetsprofilene dine, mens REST API muliggjør integrasjon med verktøy for forespørselsadministrasjon for å bygge et fullt automatisert hjemmemedieøkosystem.
Viktige funksjoner i Sonarr
Automatisert episodeovervåking
Sporer kommende episoder via RSS-feeder og laster dem ned automatisk så snart nye utgivelser blir tilgjengelige.
Administrasjon av kvalitetsprofil
Definer foretrukne oppløsninger, kodeker og filstørrelser per serie, og la Sonarr oppgradere til bedre utgivelser automatisk når de dukker opp.
Last ned Klientintegrasjon
Kobles til qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet og mer — som støtter både torrent- og Usenet-arbeidsflyter fra ett grensesnitt.
Medieserversynkronisering
Utløser automatiske bibliotekoppdateringer i Plex, Jellyfin, Emby og Kodi etter hver nedlasting, og holder medieserveren din oppdatert uten manuelle oppdateringer.
Håndtering av sesongpakke
Prosesserer nedlastinger av sesongpakker intelligent ved å trekke ut individuelle episoder og matche dem med overvåkede serieoppføringer.
Hvorfor kjøre Sonarr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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