Installer PicoClaw med ett-klikks installasjon.
Ultralett AI-assistent skrevet i Go med innebygd MCP-støtte og integrasjoner med over 30 LLM-leverandører.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med PicoClaw
PicoClaw er en uavhengig åpen kildekode AI-assistent initiert av Sipeed og skrevet utelukkende i Go fra bunnen av. Prosjektet ble gjenoppbygd gjennom en selv-bootstrapping prosess — AI-agenten selv drev arkitekturmigrasjonen og kodeoptimaliseringen — og produserte en enkelt statisk binærfil som starter på under ett sekund og kjører på en enkelt CPU-kjerne.
Designet for å være liten, rask og distribuerbar hvor som helst, kjører PicoClaw de samme arbeidsmengdene som mye tyngre agentrammeverk, samtidig som den bruker rundt 10 MB RAM. Selv-hosting av starteren på en VPS gir deg en nettleserbasert konsoll, vedvarende konfigurasjon og en langvarig gateway som kobler din valgte LLM til Telegram, Discord, Matrix, WeChat og enhver MCP-server du peker den mot.
Viktige funksjoner i PicoClaw
Ultralavt fotavtrykk
Kjerneminnebruk under 10 MB og oppstartstider på under ett sekund betyr at en enkelt VPS kan hoste PicoClaw sammen med resten av stakken din uten målbar overhead.
Starter for webkonsoll
Nettleserbasert starter på port 18800 veileder deg gjennom leverandør-, kanal- og gateway-oppsett uten å redigere JSON-filer manuelt.
Innebygd MCP-støtte
Førsteklasses Model Context Protocol-integrasjon lar deg koble til hvilken som helst MCP-server for å utvide agentfunksjonaliteten uten å skrive egendefinerte tillegg.
30+ LLM-leverandører
Bruk OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax og mer via en enkelt model_list-konfigurasjon.
Flerkanalsgateway
Langvarig gateway eksponerer agenten din via Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat og WeCom fra en enkelt utrulling.
Smart modellruting
Regelbasert ruting sender enkle spørringer til lettvektige modeller og komplekse til flaggskipmodeller, noe som reduserer API-utgifter uten å kompromittere kvaliteten.
Hvorfor kjøre PicoClaw på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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