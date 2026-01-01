PicoClaw er en uavhengig åpen kildekode AI-assistent initiert av Sipeed og skrevet utelukkende i Go fra bunnen av. Prosjektet ble gjenoppbygd gjennom en selv-bootstrapping prosess — AI-agenten selv drev arkitekturmigrasjonen og kodeoptimaliseringen — og produserte en enkelt statisk binærfil som starter på under ett sekund og kjører på en enkelt CPU-kjerne.

Designet for å være liten, rask og distribuerbar hvor som helst, kjører PicoClaw de samme arbeidsmengdene som mye tyngre agentrammeverk, samtidig som den bruker rundt 10 MB RAM. Selv-hosting av starteren på en VPS gir deg en nettleserbasert konsoll, vedvarende konfigurasjon og en langvarig gateway som kobler din valgte LLM til Telegram, Discord, Matrix, WeChat og enhver MCP-server du peker den mot.