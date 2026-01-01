Navidrome er en lett, rask musikkstrømmingsserver som gir deg Spotify-lignende tilgang til din egen musikksamling fra hvilken som helst enhet. Den skanner automatisk musikkmappene dine, trekker ut metadata og serverer MP3-, FLAC-, AAC-, OGG- og OPUS-filer gjennom et moderne webgrensesnitt og et Subsonic-kompatibelt API som støttes av dusinvis av mobilapper, inkludert DSub, Symfonium og Feishin. Støtte for flere brukere betyr at hver lytter får sine egne spillelister, vurderinger og lyttestatistikk.

Selvhosting av Navidrome betyr permanent tilgang til hvert album du eier, uavhengig av lisensendringer eller tjenesteavbrudd. Det er ingen abonnementsavgifter, ingen komprimering av lydkvalitet og ingen atferdssporing — bare musikken din, strømmet fra din egen infrastruktur i full kvalitet.