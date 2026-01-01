Installer Navidrome med ett-klikks installasjon.
Lettvektig selvhostet musikkstrømmingsserver som spiller av din personlige samling hvor som helst via nettleser eller Subsonic-kompatible apper.
Velg en VPS-plan for Navidrome
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Navidrome
Navidrome er en lett, rask musikkstrømmingsserver som gir deg Spotify-lignende tilgang til din egen musikksamling fra hvilken som helst enhet. Den skanner automatisk musikkmappene dine, trekker ut metadata og serverer MP3-, FLAC-, AAC-, OGG- og OPUS-filer gjennom et moderne webgrensesnitt og et Subsonic-kompatibelt API som støttes av dusinvis av mobilapper, inkludert DSub, Symfonium og Feishin. Støtte for flere brukere betyr at hver lytter får sine egne spillelister, vurderinger og lyttestatistikk.
Selvhosting av Navidrome betyr permanent tilgang til hvert album du eier, uavhengig av lisensendringer eller tjenesteavbrudd. Det er ingen abonnementsavgifter, ingen komprimering av lydkvalitet og ingen atferdssporing — bare musikken din, strømmet fra din egen infrastruktur i full kvalitet.
Viktige funksjoner i Navidrome
Subsonic API-kompatibel
Fungerer med dusinvis av mobilapper på iOS og Android, slik at du kan velge din foretrukne spiller uten å være låst til en proprietær klient.
Flerformatstøtte
Strømmer MP3, FLAC, AAC, OGG og OPUS med transkoding i sanntid for å tilpasse bithastigheten for tregere tilkoblinger uten å miste kildekvaliteten.
Automatisk bibliotekskanning
Skanner automatisk musikkmapper etter en konfigurerbar tidsplan, og trekker ut metadata og albumkunst slik at biblioteket ditt holder seg oppdatert når du legger til filer.
Flerbrukerlytting
Hver bruker får uavhengige spillelister, stjernerangeringer og lyttehistorikk på en delt server uten å forstyrre noen andre.
Last.fm Scrobbling
Sporer lyttehistorikken din til Last.fm og ListenBrainz automatisk, og holder avspillingstellerne og musikkprofilen din oppdatert.
Hvorfor kjøre Navidrome på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.